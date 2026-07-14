Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nobel Ödüllü Google DeepMind CEO'sundan yapay zekanın denetlenmesi için çağrı

Nobel Ödüllü Google DeepMind CEO'sundan yapay zekanın denetlenmesi için çağrı

14.07.2026 18:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Nobel Ödüllü Google DeepMind CEO'sundan yapay zekanın denetlenmesi için çağrı

DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis yeni yayınladığı bir blog yazısında yapay zekanın çok hızlı ilerlediğini ve burada risklere karşı denetleyici bir kurumun olmasının gerekliliğini vurguladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yapay zekanın çok hızlı ilerlemesine yönelik özellikle sektör içinden farklı standartların gelmesi gerektiği vurgulanıyor. Bunlardan birini öneren DeepMind CEO'su Demis Hassabis, yapay zekanın standartlarının belirlenmesi ve risklerinden kaçınmak için denetleyeci bir kurumun kurulmasını öneriyor. Bunun da gücü ve yapay zeka bilgisini elinde büyük ölçüde barındıran ABD tarafından yapılmasını istiyor. 

Kurulacak bu yapının tıpkı finansal düzenleyici kurumlar gibi çalışabileceği ve bu sayede Yapay Genel Zeka düzeyine ulaştığımızda çok daha faydalı sonuçlarla karışalaşabileceğimiz öngörülüyor.

Image

Standartların belirleneceği bu kurulda, değerlendirme protokolleri geliştirmekten ve ulusal güvenlikle ilgili alanlarda testler yürütmek gibi ilgili federal kurumlar ve ABD Ulusal Laboratuvarları ile çalışmaktan sorumlu olmasının gerekliliği belirtiliyor.

ABD öncülüğünde başlatılmasının talep edildiği bu girişim, Sınır Yapay Zekası konusunda ortak uluslararası standartlar oluşturmak için güçlü bir başlangıç ​​noktası da sağlayabilir. 

Demis Hassabis, Google DeepMind CEO'su olması dışında Isomorphic Labs'in kurucusu ve ortağı olarak görev yapıyorken, 2024 yılında da Nobel Ödülü almış bir araştırmacı. 

İlgili Konular: #Yapay zeka #DeepMind

İlgili Haberler

Game Pass'e ağustosta hangi oyunlar eklenecek?
Game Pass'e ağustosta hangi oyunlar eklenecek? Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass'e ağustos ayında eklenecek oyunların bazıları belli oldu.
Yeni nesil Apple Pencil modelleri geliştiriliyor
Yeni nesil Apple Pencil modelleri geliştiriliyor Uzun bir süredir hem özellik hem de tasarım anlamında büyük bir değişiklik görmeyen Apple Pencil modellerine yenisi eklenecek.
Yapay zeka ölümden sonra da konuşturuyor: Hayatını kaybedenlerin dijital kopyaları yapılıyor
Yapay zeka ölümden sonra da konuşturuyor: Hayatını kaybedenlerin dijital kopyaları yapılıyor Teknoloji şirketleri, hayatını kaybeden kişilerin sosyal medya paylaşımları, e-postaları ve ses kayıtları üzerinden yapay zeka destekli gerçeğe yakın dijital kopyalar oluşturuyor. Colorado Boulder Üniversitesinde yürütülen araştırmalar, bu sistemlerin yas sürecindeki teselli edici rolünü ve beraberinde getirdiği psikolojik sınırları inceliyor.