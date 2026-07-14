Nobel Ödüllü Google DeepMind CEO'sundan yapay zekanın denetlenmesi için çağrı

Yapay zekanın çok hızlı ilerlemesine yönelik özellikle sektör içinden farklı standartların gelmesi gerektiği vurgulanıyor. Bunlardan birini öneren DeepMind CEO'su Demis Hassabis, yapay zekanın standartlarının belirlenmesi ve risklerinden kaçınmak için denetleyeci bir kurumun kurulmasını öneriyor. Bunun da gücü ve yapay zeka bilgisini elinde büyük ölçüde barındıran ABD tarafından yapılmasını istiyor.

Kurulacak bu yapının tıpkı finansal düzenleyici kurumlar gibi çalışabileceği ve bu sayede Yapay Genel Zeka düzeyine ulaştığımızda çok daha faydalı sonuçlarla karışalaşabileceğimiz öngörülüyor.

Standartların belirleneceği bu kurulda, değerlendirme protokolleri geliştirmekten ve ulusal güvenlikle ilgili alanlarda testler yürütmek gibi ilgili federal kurumlar ve ABD Ulusal Laboratuvarları ile çalışmaktan sorumlu olmasının gerekliliği belirtiliyor.

ABD öncülüğünde başlatılmasının talep edildiği bu girişim, Sınır Yapay Zekası konusunda ortak uluslararası standartlar oluşturmak için güçlü bir başlangıç ​​noktası da sağlayabilir.

Demis Hassabis, Google DeepMind CEO'su olması dışında Isomorphic Labs'in kurucusu ve ortağı olarak görev yapıyorken, 2024 yılında da Nobel Ödülü almış bir araştırmacı.