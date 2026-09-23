Nvidia'nın dolaylı emisyonu 2020'den bu yana yüzde 725 arttı

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace ve diğer birçok sivil toplum kuruluşu öncülüğünde hazırlanan raporda, yapay zeka alanında da kullanılan grafik işlemci ünitelerini (GPU) dünyada en çok tedarik eden Nvidia'nın faaliyetlerinin doğaya etkileri ele alındı.

Raporda, şirketin kendi verilerine göre çoğunlukla çiplerin tedarik zincirinde açığa çıkan dolaylı emisyonlarının 2020'den bu yana yüzde 725 arttığı ve bu artışın 9,4 milyon ton karbondioksite eş değer olduğu belirtildi.

Şirketin kümülatif satışlarından yapılan hesaplamaların ise 2022'den 2025'in sonuna kadar satılan çiplerin kullanımından kaynaklanan toplam emisyonun 2025'te 21 milyon ton karbondioksite ulaşmış olabileceğini gösterdiği kaydedildi.

Emisyon verilerinin yanında şirketin çevreye etkilerine dair açıklamalarının da incelendiği raporda, firmanın iklimsel ve çevresel sorumluluk iddiasının "yanıltıcı" olduğu saptandı.

Raporda, şirket temsilcilerinin etkinliklerde ve medyada sık sık yapay zekanın "iklim için faydalarından" bahsettiği ancak bu iddiaların kanıtlarla desteklenmediği ya da uzmanların bulgularıyla çeliştiği vurgulandı.