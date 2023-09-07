Okula dönüşte siber güvenlik: Çocuklarınızı internet tehditlerinden nasıl korursunuz?

Yayınlanma: 07.09.2023 - 13:10

Güncelleme: 07.09.2023 - 13:10

Yeni öğretim yılı başlangıcı, öğrencilerin ve ebeveynlerin okul hazırlıklarını tamamladığı heyecan verici bir dönemdir. Ancak siber suçlular, bu dönemi fırsat bilerek çocukları ve ebeveynleri hedef alarak kimlik avı ve diğer siber saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Siber güvenlik uzmanları, çocukları internetin potansiyel tehlikelerine karşı korumak için 8 adımı öneriyor.

1. Kişisel Bilgilerinizi Koruyun

Çocuklarınıza, sosyal medyada veya internette kişisel bilgilerini paylaşmanın risklerini anlatın. Ad-soyad, doğum tarihi, okul adı gibi hassas bilgilerin paylaşılması, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve fiziksel tehlike yaratabilir.

2. Fotoğraf Paylaşmadan Önce Düşünün

Okula dönüş fotoğrafları paylaşırken, çocukların ve ailelerin ev adresi, okul bilgileri gibi hassas bilgileri gösteren fotoğraflardan kaçının. Gizlilik ayarlarını doğru bir şekilde yapılandırarak çocukların dijital ayak izini koruyun.

3. Çocuklarda Farkındalığı Artırın

Çocuklara çevrimiçi gizlilik ve sorumlu internet kullanımını öğretin. İnternetin her kullanıcısının iyi niyetli olmadığını vurgulayarak çocukların veri güvenliği konusunda bilinçlenmelerini sağlayın.

4. Gizlilik Ayarlarını Güçlendirin

Sosyal medya platformlarının gizlilik ayarlarını düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin. Hangi bilgilerin kimler tarafından görülebileceğini kontrol ederek çocukların güvenliğini sağlayın. Etiketlenmiş fotoğraflar ve gönderiler için onay süreci uygulayarak dijital izi kontrol altında tutun.

5. Güçlü Şifreler Kullanın

Çocukların çevrimiçi hesaplarında güçlü ve benzersiz şifreler kullanmalarını teşvik edin. İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğini kullanarak hesap güvenliğini artırın.

6. Uygulamalar ve İnternet Siteleri Hakkında Bilgi Sahibi Olun

Çocuklarınızın kullandığı uygulamaları ve internet sitelerini yakından takip edin. Gizlilik politikalarını araştırarak hangi bilgilerin toplandığını ve nasıl kullanıldığını öğrenin.

7. Çevrimiçi Etkinlikleri İzleyin

Düzenli olarak çocuklarınızla çevrimiçi deneyimleri hakkında konuşun ve onların güvende hissetmelerini sağlayın. Rahatsız edici durumlar karşısında açık iletişimi teşvik edin.

8. Sanal Kredi Kartı Kullanın

Okul alışverişleri sırasında bilinmeyen uygulama ve internet siteleri üzerinden işlem yapacaksanız, sanal kredi kartlarını tercih edin. Bu, ana kredi kartı hesabınızı koruma altına almanıza yardımcı olacaktır.