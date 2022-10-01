Öldükten sonra dijital mirasım ne olacak?

01 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Siz öldükten sonra Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve diğerleri, alan adlarınız, kripto paralarınızın ne olacağını hiç hiç düşündünüz mü? Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde dijital mirasa ilişkin henüz düzenleme yok. Dijital varlıklar doğası gereği elle tutulamasa da ekonomik değeri olan varlıklar.

Örneğin, alan adı, reklam getirisi olan bir site, maddi değere sahip bir oyun karakteri, kişinin sosyal ağ hesabı ya da son zamanlarda çok daha fazla ekonomik değere sahip kripto varlıklar gibi dijital varlıkların mirasçılara geçişi teknik bazı nedenlerle çok da kolay olmayabilir. Sosyal medya şirketlerinin ise dijital mirasla ilgili bazı düzenlemeleri var.

Siber güvenlik şirketi ESET, internet kullanıcılarıyla dijital ayak izlerini nasıl yönetebileceği ile ilgili önerilerini paylaştı.

İşte o yollar:

Facebook: Vefatınızdan sonra hesabınızın silinmesini isteyebilirsiniz. Bu seçenek için Meta’yı bilgilendirmek amacıyla birinin ölüm belgenizin bir resmini Meta’ya göndermesi gerekiyor. Anıtlaştırılmış hesabınızı yönetecek bir “Hesap Varisi” seçebilirsiniz. Hesap varisinizin ölüm belgenize ulaşması gerekebilir ve bu kişilerin de kuşkusuz bir Facebook hesabı bulunmalıdır.





Vefatınızdan sonra hesabınızın silinmesini isteyebilirsiniz. Bu seçenek için Meta’yı bilgilendirmek amacıyla birinin ölüm belgenizin bir resmini Meta’ya göndermesi gerekiyor. Anıtlaştırılmış hesabınızı yönetecek bir “Hesap Varisi” seçebilirsiniz. Hesap varisinizin ölüm belgenize ulaşması gerekebilir ve bu kişilerin de kuşkusuz bir Facebook hesabı bulunmalıdır. Instagram: Instagram da bir Meta uygulaması olmasına rağmen Instagram kullanıcılarının hesaplarının silinmesi gibi bir seçeneği bulunmuyor. Ölüm belgesini elinde bulunduran yetkili bir kişinin ya da bir aile ferdinin talebi üzerine Instagram hesabı anıtlaştırılabilir ama hiç kimse fotoğraflarınızı, videolarınızı veya gizlilik ayarlarınızı yönetemez. İçeriğiniz size ait olsa da içeriğiniz platformda olduğu sürece Instagram’a bunu kendi uygun gördüğü şekilde kullanması için izin vermiş olursunuz. Vefatınızdan sonra kimse hesabınızı silemese de Instagram hâlâ içeriğinizi kullanma hakkı olduğunu iddia edebilir.

MAHKEME KARARI GEREKLİ

Twitter: Twitter’ın vefat ettiğinizde hesabınıza ne olacağına karar vermenize yönelik mevcut bir politikası bulunmuyor. Buna karşılık Twitter, bir aile ferdinin veya yetkili bir temsilcinin kendileriyle iletişime geçerek hesabınızın silinmesine ilişkin talepte bulunmasına imkân tanıyor. Platform, bunun için talep eden kişinin kimlik kartı ve ek bazı bilgilerle birlikte ölüm belgenizin bir kopyasını talep etmektedir.





Twitter’ın vefat ettiğinizde hesabınıza ne olacağına karar vermenize yönelik mevcut bir politikası bulunmuyor. Buna karşılık Twitter, bir aile ferdinin veya yetkili bir temsilcinin kendileriyle iletişime geçerek hesabınızın silinmesine ilişkin talepte bulunmasına imkân tanıyor. Platform, bunun için talep eden kişinin kimlik kartı ve ek bazı bilgilerle birlikte ölüm belgenizin bir kopyasını talep etmektedir. Microsoft: Microsoft, mirasınızı yönetmenize ya da bir aile ferdinin hesabınızı silmeye yönelik talepte bulunmasına imkân tanıyan herhangi bir araç sunmamaktadır. Ancak bir mahkeme kararıyla hesapları silmekte.



YASAL BİR TEMSİLCİNİZ OLSUN

Google: Gmail, YouTube ya da Google Drive da dahil olmak üzere birçok Google hizmetini kullanıyor olabilirsiniz. Üstelik Android tabanlı bir telefonunuz varsa bu hesaplar hiç kuşkusuz önemli belgeler ve anısı olan fotoğraflarla doludur. Önemli bilgilerinizin erişilemez hale gelmesini önlemek için Google’ın “Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi”ni etkileştirebilirsiniz. Google böylece hesabınızın aktif olmadığını tespit edip daha önce seçmiş olduğunuz bir irtibat kişisine indirilebilir bir bağlantı göndermektedir. Herhangi bir talimat bırakmamaya karar verirseniz, aileniz veya yasal temsilciniz hesabınızın silinmesini ve dahası bir miktar veri ya da fon talep edebilir.



TEKNOSA’DA YENİLENMİŞ AKILLI TELEFON DÖNEMİ

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, şubat ayında pazaryerine dönüştürdüğü teknosa.com’a farklı yenilikler ekliyor. Bu kapsamda teknosa.com’da yenilenmiş telefon satışı da başladı. Ticaret Bakanlığı onaylı Yenileme Merkezleri ile çalışan Teknosa, gerekli tüm bakım, onarım ve testlerden geçmiş, yüzde 100 çalışır ve sıfıra yakın telefonlar için 12 ay garanti ve 14 gün içinde iade garantisi veriyor.

(Cenk Yenginer)



Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer, “Yeni teknolojiler de her zaman daha maliyetli oluyor. Biz de teknosa.com’da başlattığımız yenilenmiş telefon satışıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz” dedi.

VİVO X FOLD İLE EKRANI KATLADI

Vivo’nun ilk katlanabilir telefonu vivo X Fold; ekran teknolojisi, çip performansı, pil ömrü ve kamera sistemindeki yeniliklerle öne çıkıyor. Vivo X Fold, dağ mavisi ve şemsiye ağacı grisi olmak üzere iki renk seçeneğiyle tüketiciyle buluşuyor. Vivo X Fold’un dayanıklı ve çok boyutlu menteşesi TÜV Rheinland testine göre 300 binin üzerinde katlanmaya dayanabiliyor. Bir Vivo X Fold kullanıcısı, cihazı günde 80 kez katlaması halinde 10 yıl boyunca kullanabiliyor. Vivo X Fold’un ekranı, uçak sınıfı özel menteşesi sayesinde 60 ila 120 derece arasındaki açılarda kullanılabiliyor. Profesyonel akıllı telefon fotoğrafçılığı yetenekleri de sunan Vivo X Fold, ZEISS Optik ile işbirliği de yaptı. Vivo X Fold 4600 mAh kapasiteli bataryaya sahip.

POCO X4 GT VE POCO F4 SATIŞTA

POCO’nun amiral gemisi akıllı telefon modelleri POCO X4 GT 12 bin 999 TL ve POCO F4 13 bin 999 TL’lik tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuldu. POCO F4, 6.67 inç E4 AMOLED ekrana sahip. Cihazın 64MP kamerasına eklenen optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği de var. 4.500mAh pil ve 67W turbo şarj özelliğine sahip olan POCO F4, 38 dakikada yüzde 100 şarj oluyor. POCO X4 GT ise 5.080mAh pili 67W turbo şarjı ile öne çıkıyor.

HUAWEİ NOVA SERİSİ PİYASAYA SUNULDU

Huawei Nova Serisi’nin yeni üyeleri Nova 10 ve 10 Pro çeşitli Türkiye’de satışa çıktı. Lansmana özel olarak Nova 10 Pro’nun fiyatı 16 bin 999 TL olarak belirlenirken, nova 10’un fiyatı 14 bin 999 TL olacak. 10 Pro, çift ön kamera merceklerine ve öne bakan 60MP ultra geniş otofokus kamerasına sahip. HUAWEI nova 10 Pro’nun arka kamerası 50MP Ultra Vision Photography ile üretildi. Arka kamerayı kullanarak kayıt yaparken Huawei Nova 10 Pro, videodaki kişiyi kilitleyen ve takip eden Follow Focus işleviyle birlikte geliyor.