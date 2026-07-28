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OpenAI açılan davaların ardından; kolaya kaçmaya çalışanları engelliyor

OpenAI açılan davaların ardından; kolaya kaçmaya çalışanları engelliyor

28.07.2026 21:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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OpenAI açılan davaların ardından; kolaya kaçmaya çalışanları engelliyor

OpenAI, uzun bir süredir telif davalarıyla gündeme geliyor. Yazarlar, oyuncular ve farklı meslek gruplarından diğer sanatçıların karşı çıktığı yapay zekanın eserleri kopyalaması durumuna yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

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OpenAI, ChatGPT tarafında yaratıcı eserler üreten kişilerden büyük tepki çekiyor. Özellikle oyuncular ve ses sanatçıları seslerinin kullanılıp içerikler üretilmesine, yazarlar özgün hikayelerinin kopyalanmasına ve ressamlar eserlerinin benzerlerinin üretilmesine yönelik davalar açıyor. 

Sanatçılara telif ödemeden ve direkt eserlerinin kopyalanmasının önünü açan yapay zeka araçlarına yönelik tartışmalar sürerken, ChatGPT için bu durum güncellenmiş olabilir. 

İlk olarak Ars Technica tarafından fark edilen değişikliğe göre ChatGPT'ye ünlü bir yazar gibi yazmak için komut verildiğinde bunu uygulamayı reddediyor. Örneğin ünlü Amerikalı korku yazarı Stephen King gibi bir hikaye girişi yapılması komutu verildiğinde ChatGPT artık, kişinin istediği tarzda bir içerik üretebileceğini ancak King'in yaratıcı tarzını ve ayırt edici anlatımını taklit edemeyeceğine yönelik bir uyarı veriyor.

Yani gerçek sanatçıları taklit eden bir sonuç değil, orijinal eser veren kişilerin ancak anlattığı ortak duyguya benzer şekilde çıktılar sunuyor. 

Ars Technica'ya göre bu OpenAI'ya açılan sayısız davanın bir sonuca olarak karşımıza çıkıyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #ChatGPT #OpenAI

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