OpenAI CEO'su Altman, yapay zekanın getireceği riskleri kabul edilmesini savundu

Politico'ya konu hakkında demeç veren Altman, Anthropic CEO'su Dario Amodei ile aralarındaki görüş ayrılığını, "Dünyanın, bu teknolojinin faydaları ve insanların kendi kararlarını verebilmesi için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmesi gerektiğine inanıyoruz." sözleriyle ifade etti.

Altman, yapay zekanın sağlayacağı kazanımlar için teknolojinin yol açabileceği bazı risklerin göze alınması gerektiğini savunarak OpenAI ile rakibi Anthropic'in yapay zeka düzenlemeleri konusunda farklı yaklaşımlara sahip olduğunu ifade etti.

"Yapay zekanın kötüye kullanılması, dolandırıcılık ve siber saldırılar gibi risklerin tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen türden bir görüşü" benimsemediğini belirten Altman, insanların bu teknolojiyle "kötüden çok daha fazla, katbekat daha fazla faydalı iş yapacağını" düşündüğünü dile getirdi.

Bununla birlikte Altman, yapay zekanın kontrolünün tamamen kaybedilmesi gibi "gerçekten felaket niteliğindeki riskleri" kabul etmediğini vurguladı.

Anthropic cephesinden Politico'ya konu hakkında yapılan açıklamada ise şirketin düzenlemeye yönelik önerilerinin yalnızca "öncü" (frontier) yapay zeka modellerini kapsadığı belirtildi.