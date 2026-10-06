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OpenAI CEO'su Altman, yapay zekanın getireceği riskleri kabul edilmesini savundu

OpenAI CEO'su Altman, yapay zekanın getireceği riskleri kabul edilmesini savundu

6.10.2026 19:26:00
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OpenAI CEO'su Altman, yapay zekanın getireceği riskleri kabul edilmesini savundu

OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zekanın sağlayacağı faydaların, teknolojinin beraberinde getirebileceği bazı risklerle birlikte göze alınması gerektiğini belirterek, şirketiyle rakibi Anthropic arasında yapay zeka düzenlemeleri konusunda temel bir yaklaşım farkı bulunduğunu söyledi.
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Politico'ya konu hakkında demeç veren Altman, Anthropic CEO'su Dario Amodei ile aralarındaki görüş ayrılığını, "Dünyanın, bu teknolojinin faydaları ve insanların kendi kararlarını verebilmesi için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmesi gerektiğine inanıyoruz." sözleriyle ifade etti.

Altman, yapay zekanın sağlayacağı kazanımlar için teknolojinin yol açabileceği bazı risklerin göze alınması gerektiğini savunarak OpenAI ile rakibi Anthropic'in yapay zeka düzenlemeleri konusunda farklı yaklaşımlara sahip olduğunu ifade etti.

"Yapay zekanın kötüye kullanılması, dolandırıcılık ve siber saldırılar gibi risklerin tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen türden bir görüşü" benimsemediğini belirten Altman, insanların bu teknolojiyle "kötüden çok daha fazla, katbekat daha fazla faydalı iş yapacağını" düşündüğünü dile getirdi.

Bununla birlikte Altman, yapay zekanın kontrolünün tamamen kaybedilmesi gibi "gerçekten felaket niteliğindeki riskleri" kabul etmediğini vurguladı.

Anthropic cephesinden Politico'ya konu hakkında yapılan açıklamada ise şirketin düzenlemeye yönelik önerilerinin yalnızca "öncü" (frontier) yapay zeka modellerini kapsadığı belirtildi.

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