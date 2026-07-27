Cumhuriyet Gazetesi Logo
OpenAI CEO'su "yapay zeka otoriterliği" oluşmasından korktuğunu açıkladı

OpenAI CEO'su "yapay zeka otoriterliği" oluşmasından korktuğunu açıkladı

27.07.2026 21:10:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
OpenAI CEO'su

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, "her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakın olduklarını" ancak bu teknolojinin "otoriterlik" oluşturmak yerine insanlığa fayda sağlaması ve yaygın erişime açık olması için çalışmaları gerektiğini belirtti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin CEO'su Altman, katıldığı bir podcast programında, yapay zeka teknolojisinin mevcut konumuna ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altman, güvenlik sorunları ve mesleklerin geleceği gibi yapay zekayla alakalı büyük belirsizliklerin sürdüğünü ancak en büyük korkularından birinin dünyada "yapay zeka otoriterliği" oluşması olduğunu söyledi.

Belirli bir grup kişi ya da şirketin yapay zekayla "dünyayı kontrol edebileceğini" sanmasının "çok kötü" olacağını vurgulayan Altman, bu teknolojiyi "son derece yaygın, son derece ucuz, son derece güçlü" yapmayı ve herkesin kullanımına sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Image

Altman, yapay zekaya erişimin yaygınlaşmasının, söz konusu "otoriterlik" oluşmadığı takdirde insanların refahını büyük oranda artıracağını savundu.

Mevcut konum itibarıyla yapay zekanın, insanı taklit etmekten öteye geçip öngörülemez şekilde gelişebildiği evreye ulaştığını öne süren Altman, bunun 10 yıl önce "uçuk bir hayalden" ibaret olduğunu ancak şimdi bunun dünya için "çok olumlu" sonuçlar doğuracağını iddia etti.

Altman, bazı diğer şirketlerin bu konudaki vizyonunun "çok korkutucu" olduğunu belirterek, bunların gerçekleşmesinin önüne geçmek için çabalayacağı mesajını verdi.

OpenAI ve tüm yapay zeka endüstrisinin önündeki pazarlama zorluklarına değinen Altman, "Birincisi, her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız. İkincisi, ilk dileklerimizin insanlığa büyük fayda sağlayacağından ve dünyayı çok daha fazla insanın çok daha fazla dilek hakkına sahip olduğu bir yer haline getirdiğimizden emin olacağız." ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Yapay zeka #OpenAI ChatGPT

İlgili Haberler

Türkiye'de YouTube aramalarına yılın ilk yarısında neler damga vurdu?
Türkiye'de YouTube aramalarına yılın ilk yarısında neler damga vurdu? Türkiye'de YouTube sorgularına Türk dizileri damga vururken bu yılın ocak-haziran döneminde en çok yapılan aramalarda ilk sırada "Taşacak Bu Deniz" yer aldı
Araştırma: Beyin anestezi altında da dili işlemeyi sürdürüyor
Araştırma: Beyin anestezi altında da dili işlemeyi sürdürüyor Yeni bir araştırma, genel anestezi altında bilinç kapalı olsa da beynin sesleri ayırt etmeyi ve konuşmanın bazı dil özelliklerini işlemeyi sürdürdüğünü ortaya koydu. Bulgular, anestezi sırasında bilinçli farkındalık oluştuğunu göstermese de dil işleme süreçlerinin bilinç olmadan da devam edebileceğine işaret etti.
Bilim insanları yanıtladı: Stres altındayken düşünmek neden daha zor?
Bilim insanları yanıtladı: Stres altındayken düşünmek neden daha zor? Almanya’da 121 sağlıklı yetişkinle yürütülen araştırma, akut stresin yeni bilgiler öğrenilirken eski anıların hipokampusta yeniden etkinleştirilmesini azalttığını gösterdi. İşte ayrıntılar...