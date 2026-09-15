OpenAI, ChatGPT ile yapılan görüşmeleri okuması için insanları işe alıyor

OpenAI, ChatGPT özelinde çok tartışmalı kararlar alsa da 404 Media'nın ulaştığı iç yazışmalara göre kullanıcılar izin verdiği takdirde mesajlarını okuyacak insanları işe almaya başladı. Bu insanlar ChatGPT kullanıcılarının yazışmalarını okuyarak OpenAI'nin modellerinin gelişmesine katkı sağlıyor ancak bu sohbetlerin büyük bir kısmı hassas veya kişisel bilgiler içeriyor.

900 milyonun üzerinde kullanıcısı olan ChatGPT ile ilgili ortaya çıkartılan yeni bilgilere göre OpenAI, kullanıcıların ChatGPT'deki mesajlarını okumak üzere yüzlerce sözleşmeli çalışanı işe alıyor. Konuşmaların hassas ya da kişisel bilgiler içermesi ise önemsenmiyor gibi görünüyor.

OpenAI tarafından işe alınan bu kişilerin incelediği mesajlar, kullanıcıların ve sohbet botu arasındaki tüm konuşmaları içerebiliyor.

Bu 'mesaj okuyan' ekiplerin asıl amacı ChatGPT'nin kullanıcılara verdiği yanıtları daha iyi hale getirmek.

404 Media tarafından incelenen belgelere göre kullanıcıların ChatGPT'yi insanlaştırmaması ve daha az 'yağcı' olması için eğittiğini gösteriyor. Bu, çeşitli davalara göre aşırı yağcı gibi olan 4o modelinin kısmen birçok insanın intiharına yol açtığı OpenAI için önemli bir sorun olarak gösteriliyor.

Öte yandan bu yeni 'yazışmaları okuyan insanlar' ChatGPT kullanıcıları için gizlilik riski taşıyor. Çünkü milyonlarca kişi ChatGPT'yi iş ya da genel olarak danıştığı bir araç olmaktan ziyade; terapist, profesyonel asistan ya da arkadaş hatta üst seviyeye taşıyanlar sevgili gibi kullanıyor. Bu sebeple, her türlü özel ve kişisel bilgisini paylaşanlar var.

Her ne kadar bu çalışanlar kullanıcıların 'isimlerini' görmüyor olsa da bazı durumlarda sadece konuşmalardan dahi kullanıcıların kimlikleri açığa çıkabilir. 404 Media'nın aktardığına göre bazı kişisel ve hassas bilgiler yine de görünür olabilir.

Eğer kullanıcılar ChatGPT'de yer alan 'herkes için modeli iyileştir' ayarını etkinleştirirse konuşmalarının OpenAI tarafından işe alınan ekipler tarafından okunmasını kabul etmiş oluyor.