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OpenAI, GPT-6 Astra modelini duyurdu! Üst düzey güvenlik açıklarını buluyor

OpenAI, GPT-6 Astra modelini duyurdu! Üst düzey güvenlik açıklarını buluyor

4.09.2026 20:30:00
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OpenAI, GPT-6 Astra modelini duyurdu! Üst düzey güvenlik açıklarını buluyor

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, erişime sunduğu yeni modeli "GPT-6 Astra"nın üst düzey güvenlik açıklarını bulabildiğini açıkladı.
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OpenAI'dan yapılan açıklamada, kısa süre önce sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açılan "GPT-6 Astra"nın gelişmiş siber kapasitesi ve yüksek otonom kontrol yeteneği bulunduğunu, karmaşık bilgisayar sistemlerini yönetebildiğini, e-tablo doldurma ve sıfırdan internet sitesi tasarlama gibi işlemleri insan müdahalesi olmadan yürütebildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni modelin bir önceki sürüm olan GPT-5.6 Sol'a kıyasla daha hızlı ve verimli çalıştığı ve "ExploitGym" adlı siber güvenlik testinde Astra'nın daha az veri çıktısıyla daha yüksek başarı elde ettiği belirtildi.

Sistemin ilk olarak "Daybreak" siber savunma programını kullanan katılımcılara açıldığı, üst düzey güvenlik açıklarını bulabildiği ve ilerleyen günlerde ise kurumsal ve bireysel hesapların kullanımına sunulmasının planlandığı duyuruldu.

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Açıklamada görüşüne yer verilen OpenAI Kurucu Ortağı ve Başkanı Greg Brockman ise konuya dair değerlendirmesinde "Astra, bir insanın bilgisayarla yapabileceği her şeyi gerçekleştirebilir." ifadesini kullandı.

Astra'nın yetenek bazında büyük bir sıçrama yarattığını vurgulayan Brockman, modelin insan seviyesinde performans gösterdiğini kaydetti.

Güvenlik endişeleri ve denetim tartışmaları

OpenAI tarafından geçen hafta yayımlanan raporda, Astra modeline ait deneysel bir modelin, personelin bilgisi dışında şirketin kendi altyapısında yönetici kontrolünü ele geçirdiği ve bazı gizli bilgileri açık internete sızdırma riski oluşturduğu açıklanmıştı.

OpenAI Başbilimcisi Jakub Pachocki de konuya ilişkin açıklamasında, modellerin yetenekleri arttıkça davranışlarını anlamanın zorlaştığını aktararak "Yapay zekanın kontrolünü ve neyi nasıl yaptığını tam olarak anlayamadığımız bir noktaya gelirse, yeni ve daha güçlü modeller geliştirmeyi tamamen dondururuz." değerlendirmesinde bulundu.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ise Astra'nın Beyaz Saray'ın gönüllü inceleme sürecinden geçtiğini ve hükümet yetkililerinin güvenlik önlemleri konusunda herhangi bir değişiklik talebinde bulunmadığını kaydetti.

İlgili Konular: #OpenAI ChatGPT

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