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OpenAI, halka arz kapsamında gizli başvuru yapmış

OpenAI, halka arz kapsamında gizli başvuru yapmış

9.06.2026 18:07:00
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OpenAI, halka arz kapsamında gizli başvuru yapmış

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, olası halka arz süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu duyurdu.
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OpenAI tarafından yapılan açıklamada, "S-1 Formu" olarak bilinen taslak kayıt beyanının SEC'e gizli olarak sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bunun kamuoyuna sızmasını beklediğimiz için şimdiden duyuruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Halka arzın zamanlamasına ilişkin henüz bir karar verilmediği belirtilen açıklamada, özel şirket olarak yürütülmesinin daha kolay olabileceği bazı planlar nedeniyle sürecin zaman alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bunun "karmaşık bir ödünleşim" süreci olduğu vurgulanarak, söz konusu başvurunun, şirketin en doğru seçenek olarak değerlendirmesi halinde daha erken halka açılmasına imkan sağlayacağı ifade edildi.

Yapay zeka şirketlerinden Anthropic de geçen hafta olası halka arz süreci kapsamında SEC'e taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu açıklamıştı.

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