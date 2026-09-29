OpenAI, Meta'nın Muse yapay zekasına rakip Dots'u tanıttı

OpenAI CEO'su Sam Altman, OpenAI DevDay 2026 kapsamında şirketin en yeni ürünü Dots'u tanıttı. Yüksek performanslı bir yapay zeka ajanı olan Dots, ChatGPT aracılığıyla 4 bin uygulamaya bağlanarak uzun süre boyunca kullanıcılar için görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı.

Kendi bulut bilgisayarları aracılığıyla web üzerinde dolaşabilen bu asistan, bağlı bulunan binlerce uygulama ile farklı işlemde kullanılabiliyor.

OpenAI'nin Astra modeliyle çalışan Dots, Slack üzerinden gelen bir yazılım hatası uyarısını algılayıp sorunu araştırmaya başlamak gibi görevler üstlenebiliyor. Açıklandığına göre, kullanıcılar tek bir Dot ile başlayacak, ona bir isim verecek ve kendilerine göre özelleştirecekler. Şirket, gelecekte kullanıcıların kendileri için birlikte çalışan Dots'lardan oluşan ekiplere sahip olacağını öngörüyor.

Dots, Pro, Business Premium ve Enterprise kullanıcıları için piyasaya sürülecek.