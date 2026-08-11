OpenAI, siber güvenlik odaklı yapay zeka modelini tanıttı

OpenAI, siber güvenlik odaklı yeni modeli GPT-5.6-Cyber'ı duyurdu. Siber görevleri yerine getirme konusunda daha az kısıtlamaya sahip olan model, uzmanların güvenlik açıklarını bulmasına, saldırıları test etmesine ve giderek daha otonom hale gelen siber saldırılara hazırlanmasına yardımcı olmak üzere tasarlandı.

OpenAI, onaylanmış siber güvenlik uzmanlarının şirketin özel modellerine ve araçlarına erişim sağladığı Daybreak programını da genişlettiğini açıkladı. Daybreak artık Blue ve Red olmak üzere farklı seviyelerden oluşuyor. Blue daha çok temel güvenlik ihtiyaçlarına yönelikken, Red daha gelişmiş araçlar sunmasıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Blue'da GPT-5.6 Sol'a erişim sağlanırken, Red tarafında GPT-5.6-Cyber'a erişim imkanı sunulacak.

OpenAI'ye göre, testler sırasında GPT-5.6-Cyber, gelişmiş siber güvenlik görevleriyle ilgili sorguların yüzde 95'ine yanıt verdi. GPT-5.6-Cyber ​​henüz en yüksek siber yetenek seviyesine sahip model olarak kabul edilmiyor. OpenAI'nin değerlendirmesine göre, hazırlık çerçevesi içinde yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Şirketin yakın zamanda piyasaya sürülmesini ertelediği yeni Astra modeli ise testler sırasında önemli ölçüde daha tehlikeli siber saldırı yetenekleri sergiledi.