OpenAI, yapay zekayı eğitmek için binlerce Apple Mac Mini satın alıyor

Apple'ın Mac mini'si, beklenmedik bir şekilde yapay zeka alanında önemli bir iş gücü haline geliyor. Raporlara göre OpenAI'nin yapay zeka eğitimi için on binlerce Mac mini ve Mac Studio sistemi satın aldığını, Anthropic'in ise AWS üzerinden Mac mini kiraladığını gösteriyor; bu da Apple'ın yapay zeka altyapısındaki artan rolünü gözler önüne seriyor.

Yapay zeka geliştirme uzun zamandır veri merkezlerinde bulunan devasa Nvidia GPU ile ilişkilendiriliyordu. Yeni bir rapor, yapay zeka şirketlerinin belirli iş yükleri için farklı cihazları tercih etmeye başladığını ortaya çıkarttı. Şirketlerin Apple'ın kompakt masaüstü bilgisayarlarına yöneldiğini öne sürüyor.

The Information'a göre, OpenAI yapay zeka ajanlarını eğitmek için on binlerce Mac mini ve Mac Studio sistemi satın alırken, Anthropic'in de benzer amaçlarla Amazon Web Services (AWS) aracılığıyla Mac mini kiraladı.

Rapora göre OpenAI, bu Mac sistemlerini öncelikle pekiştirmeli öğrenme (RL) iş yükleri için kullanıyor. Pekiştirmeli öğrenme, yapay zeka modellerinin deneme yanılma yoluyla öğrenerek gelişmesini sağlıyor. Bu da onu, tıpkı bir insan kullanıcı gibi yazılım çalıştırabilen, arayüzlerde gezinebilen ve çok adımlı görevleri tamamlayabilen bilgisayar kullanımına yönelik yapay zeka ajanlarını eğitmek için oldukça uygun hale getiriyor.