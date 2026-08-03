Palworld Online duyuruldu! Bu yıl bitmeden piyasaya sürülecek

PC tarafında kısa sürede dikkat çeken ve milyonlarca oyuncuya ulaşan Palworld, yakaladığı başarıyı mobil tarafa taşımak için adım attı. Buna göre şirket Palworld Online adlı "yeniden tasarlanmış" mobil oyunu tanıttı.

Oyunla ilgili henüz resmi bir tanıtım görseli ya da fragman yayınlanmadı. Bu sebeple oyunun ana oyundan bağımsız bir evren mi sunacağı bilinmiyor. Mobil oyun temelde ana oyundan besleniyor da olabilir.

Palworld Online özgün bir hikaye ve benzersiz bir evren içereceği belirtiliyor. Hatta mobil sürüme özel olarak oluşturulmuş yan hikayelerle oyunun anlatısının genişletilmesi bekleniyor.