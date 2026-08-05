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Pekin'de parklara aşırı sıcaklarda görev yapacak 72 robot yerleştirildi

Pekin'de parklara aşırı sıcaklarda görev yapacak 72 robot yerleştirildi

5.08.2026 20:46:00
Güncellenme:
AA
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Pekin'de parklara aşırı sıcaklarda görev yapacak 72 robot yerleştirildi

Çin'in başkenti Pekin'de belediyeye ait parklara, yüksek sıcaklıklarda temizlik, güvenlik devriyesi, tur rehberliği ve haşere kontrolü gibi çeşitli görevlerde hizmet edecek 72 robot "çalışan" yerleştirildi.
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Global Times'ın haberine göre, aşırı sıcaklarla mücadele eden Pekin'de parkların güvenliğini ve temizliğini sağlamak için yeni bir yöntem belirlendi.

Belediyeye ait parklarda yüksek sıcaklıklar altında temizlik ve güvenlik devriyelerinden tur rehberliği ve haşere kontrolüne kadar çeşitli görevleri yerine getirecek 72 robot "çalışan" devreye sokuldu.

Yetkililer, izleme sistemlerini iyileştirmek ve kentsel peyzaj düzenlemesi ile park yönetiminde robot teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla parklardaki robotlardan elde edilen operasyonel verileri entegre etmeyi planlıyor.

 

İlgili Konular: #robot #Pekin

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