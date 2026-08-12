Perseid gök taşı yağmuru zirve yapıyor: Çıplak gözle nasıl ve ne zaman izlenir?

Temmuz ortasından bu yana devam eden yılın en popüler astronomi olaylarından Perseid gök taşı yağmuru, bu gece en yüksek yoğunluğuna ulaşıyor. Yeni ay evresi sayesinde geceleri ay ışığının bulunmaması, gök taşlarının şehir ışıklarından uzak bölgelerde çok daha net ve büyüleyici bir şekilde izlenmesine imkan tanıyor.

Kuzey Yarımküre'de sıcak yaz günlerine denk gelmesi ve saatte 100’e yakın gök taşı geçişi sunması nedeniyle geniş bir kitle tarafından takip edilen Perseid, bu yaz tam güneş tutulmasıyla aynı döneme denk gelerek astronomi meraklılarına unutulmaz bir takvim sunuyor.

SWIFT-TUTTLE KUYRUKLU YILDIZININ MİRASI

Perseid gök taşı yağmuru, Dünya'nın 1862 yılında keşfedilen 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz ve enkaz bulutundan geçmesiyle meydana geliyor. Atmosfere yüksek hızla giren parçacıklar, arkalarında parlayan izler bırakarak gökyüzünde "ateş topları" olarak adlandırılan görkemli manzaralar oluşturuyor. Yoğunluk bu geceden sonra kademeli olarak azalsa da gök taşı geçişleri önümüzdeki iki hafta boyunca izlenmeye devam edecek.

TÜRKİYE'DEN İZLEME SAATLERİ VE HESAPLI TAVSİYELER

Türkiye'den gözlemlenebilecek gök şölenini en iyi şekilde takip edebilmek için öne çıkan ayrıntılar şu şekilde:

En İdeal Zaman: Türkiye saatiyle gece yarısından sonra başlayacak olan hareketlilik, sabaha karşı 04.00 ile 05.00 saatleri arasında en üst seviyeye çıkacak.

Bakılacak Yön: Meteorların gökyüzündeki çıkış noktası olan Kuzeydoğu ufku esas alınarak izleme yapılabilecek.

Gözlem Koşulları: Şehir ışıklarından ve yapay aydınlatmalardan uzak, ufuk çizgisi açık alanlar tercih edilmelidir.

Ekipman Gereksinimi: İzleme için herhangi bir teleskop veya dürbüne ihtiyaç duyulmamaktadır; olay çıplak gözle izlenebilir. Gözlerin karanlığa uyum sağlaması adına gözlem öncesinde en az 20-30 dakika boyunca parlak ışıklara bakılmaması tavsiye ediliyor

KAYNAK: NBC NEWS