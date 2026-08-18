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PlayStation 6'nın çıkışına dair net bir tarih verilmedi

PlayStation 6'nın çıkışına dair net bir tarih verilmedi

18.08.2026 17:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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PlayStation 6'nın çıkışına dair net bir tarih verilmedi

Sony'nin PlayStation 6'sının ne zaman çıkacağına yönelik Sony CEO'su Hiroki Totoki tarafından bir açıklama yapıldı.
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Sony'nin bir süredir beklenen oyun konsolu PlayStation 6'nın çıkış tarihi merak ediliyor. Net bir tarih verilmese de Sony CEO'su Hiroki Totoki, katıldığı bir röportajda yeni konsolun ne zaman piyasaya sürüleceğinin ya da fiyatının henüz kesinleşmediğini aktardı.

The Wall Street Journa'a verdiği röportaj kapsamında pazarın durumuna dikkat çeken Totoki, gelişmeleri takip ettiklerini belirtti. 

Sony dışında Microsoft da benzer sorunlar yaşıyor. 

Küresel bir krize dönüşen RAM sorunu, tedarik sorunlarına bağlı olarak maliyet artışına neden oluyor. Bu da şirketlerin yeni cihazlarını üretmesini ve satışa sunmasına engel oluyor.

Daha önce PlayStation 6'ya yönelik yapılan bir araştırmada oyun konsolunun 2028 yılından önce çıkış yapamacağı iddia edilmişti. Ancak resmi olarak bu ertelemeden hiç bahsedilmedi.

İlgili Konular: #Sony #PlayStation 6

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