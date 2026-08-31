Rockstar Games, GTA 6'nın yeni ekran görüntülerini paylaştı

Yeni paylaşılan ekran görüntüleri oyundaki ana karakterler olan Lucia ve Jason için yeni saç ve giyim tarzlarını gösteriyorken, gökdelenlere ve binalara da bir bakış atabiliyoruz.

İşte paylaşılan resmi ekran görüntüleri:

GTA VI NASIL OLACAK?

GTA VI'nın ilk bakış videosunun Netflix'te yayınlanacak olması daha önce tartışma konusu haline gelmişti. Rockstar Games'in ve Netflix'in arasındaki bu anlaşma oyunun 26 dakikalık oynanış videosunun ilk yayınlanmasını içeriyordu. Bunun akabinde platformda paylaşıldıktan yaklaşık 6 saat sonra diğer platformlara düşecekti. Öyle de oldu. GTA VI'nın klibi Türkiye saatiyle 22.00'de yayınlandı. Yaklaşık 6 saat geçtikten sonra resmi hesaplardan yayınlandı.

Oyun için daha önce onlarca sızıntı yapıldı.

2022 yılında oyun içinden olduğu iddia edilen bazı görüntüler ortaya çıktı. Oyunun kaba hatlarıyla nasıl görüneceğini gösteren bu sızıntıların ardından 2026 yılında Cyberleek tarafından yeni sızıntılar yapıldı.

Oyun içinden olduğu söylenen görüntülerde GTA VI'nın nasıl olacağına dair fikirlerimiz tazelenmişti.

26 dakikalık videoda ise oyunun yapılan sızıntılardaki bazı ayrıntılarla örtüştüğü görüldü.

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S için piyasaya çıkıyor olsa da bilgisayar oyuncularının beklemesi gerekiyor, çünkü oyunun PC tarafına ne zaman çıkacağı açıklanmadı.

GTA VI, GTA V'in suç, açık dünya ve karakter değiştirme formülünü alıp bunu çok daha canlı bir şekilde Florida eyaletine, iki ana karakterli bir suç hikayesine, daha gelişmiş fizik ve animasyonlara, sosyal medya kültürüne, daha yoğun NPC yaşamına ve şehir dışındaki doğal alanlara yayıyor.