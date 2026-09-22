Sağlıktaki yapay zeka açmazı,

Elazığ Belediyesi Sanat ve Sosyal İller Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen "Gereksiz ve Bilinçsiz İlaç Kullanımı" seminerinde, yapay zeka teknolojilerinin sağlık alanında bilinçsiz kullanımı ve getirdiği riskler masaya yatırıldı.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere vatandaşlar katılım sağladı. Seminerin açılışında konuşan Elazığ Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi Sorumlusu Eda Çetiner, toplumsal farkındalık çalışmalarının süreceğini belirtti. Programda sunum yapan Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Eyüp Esergün ise reçetesiz ilaç ve bağımlılık yapıcı maddelerin hukuki ile toplumsal boyutlarını aktardı.

Seminerde yapay zeka ve ilaç kullanımı odaklı sunum gerçekleştiren Dr. Eczacı Oğuzhan Tatar, vatandaşların sağlık şikayetlerinde doğrudan yapay zeka sistemlerine başvurduğunu ifade etti.



Yapay zeka tabanlı uygulamaların bir hekim ya da eczacı gibi görülmesinin tehlikelerine değinen Dr. Eczacı Tatar, " Günümüzde basit bir baş ağrısı veya mide bulantısı yaşayan vatandaşlarımız, hekime başvurmak yerine yapay zekaya sorular sorarak teşhis koydurmaya ve ilaç belirlemeye çalışıyor. Yapay zeka en nihayetinde bir yazılım ve algoritma sistemidir hekim değildir, eczacı değildir. Kişinin klinik geçmişini, alerjik durumunu veya vücut reaksiyonlarını analiz edemez. Yapay zekanın yönlendirmesiyle bilinçsizce alınan ilaçlar, ciddi sağlık sorunlarına ve organ hasarlarına yol açabilecek potansiyele sahiptir" dedi.