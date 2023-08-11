Sağnak yağış altında bile kullanılabilecek akıllı telefon

Akıllı telefonlar tarafında artık çok az yenilik oluyor. Ancak OnePlus Ace 2 Pro, Rain Water Touch adlı özelliği ile fark yaratacık gibi duruyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:34
Sağnak yağış altında bile kullanılabilecek akıllı telefon
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Şirket tarafından yeni yayınlanan bir videoda yeni özelliğe gönderme yapılıyor. Rain Water Touch adı verilen özellik şiddetli yağmur yağarken telefonun rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor.

OnePlus Ace 2 Pro'nun yağmur suyundan etkilenmeyen ve dokunmatik ekranın aktif bir şekilde kullanıldığı gösterilirken, kıyaslanan telefon iPhone 14 Pro'da ekran sudan dolayı dokunulmaz hale geliyor.

 

Videoda farklı şekillerde sular telefonların üzerine sensörlü aletler tarafından sıkılıyor. İnce ama tazyikli gelen su testinde OnePlus Ace 2 Pro'ya bir arama geliyor ve bu şartlar altında kolaylıkla arama cevaplanıyor ancak iPhone 14 Pro'nun ekranında arama cevaplanamıyor bunun yerine ekranının aşağıya kaydığı ve suyun şiddetinden kaynaklı olarak farklı komutları uyguladığı görülüyor.

OnePlus dokunmatik ekranda pek çok kullanıcının yaşadığı sorunu çözdüğünü dile getiriyor ve Ace 2 Pro modelini tanıtmadan önce iddialı bir video yayınlıyor.


OnePlus Ace 2 Pro Rain Water Touch OnePlus Ace 2 Pro Rain Water Touch Rain Water Touch özelliği

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