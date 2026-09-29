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Sahte timsah görüntüsü oluşturan kişi hapis cezasıyla karşı karşıya

Sahte timsah görüntüsü oluşturan kişi hapis cezasıyla karşı karşıya

29.09.2026 20:51:00
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AA
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Sahte timsah görüntüsü oluşturan kişi hapis cezasıyla karşı karşıya

Singapur'da yapay zekayla sahte timsah görüntüsü oluşturan kişi hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
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CNA'nın haberine göre, Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin, ülkenin en büyük baraj göllerinden birinde timsah görüldüğüne dair yapay zeka uygulaması üzerinden bir görsel oluşturdu.

Ye Lin'in görseli bir polis memuruna göndermesi üzerine gölde geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı ve göldeki tüm faaliyetler durduruldu.

Olaydan bir gün sonra ise görselin sahte olduğu anlaşılırken, Ye Lin'in de yapay zeka uygulamasından tüm geçmişini sildiği belirlendi.

Mahkeme, Ye Lin'e "yanlış bilgiyi yayma" ve "adaletin işleyişini engelleme" suçlamaları yöneltti.

Ye Lin, bu suçlamalar nedeniyle 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para ya da hem hapis hem para cezasına çarptırılabilir.

İlgili Konular: #Yapay zeka

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