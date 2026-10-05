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Samsung, dünya çapında kaç Galaxy telefon kullanıcısı olduğunu açıkladı

Samsung, dünya çapında kaç Galaxy telefon kullanıcısı olduğunu açıkladı

5.10.2026 20:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Samsung, dünya çapında kaç Galaxy telefon kullanıcısı olduğunu açıkladı

Samsung yeni yaptığı bir açıklamada dünya çapında 1,2 milyardan fazla Galaxy telefon kullanıcısı olduğunu duyurdu.
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Dünyanın en çok satılan telefonlar listesinde üst sıralarda yer alan Samsung, yeni yaptığı açıklama ile dünya çapında 1,2 milyardan fazla Galaxy telefon kullanıcısı olduğunu aktardı. Şirket, ilk Galaxy tarafında ilk telefon modelini 2009 yılında karşımıza çıkartmıştı. Her yıl, yeni modeller ile genişleyen Galaxy ailesi en son Samsung Galaxy S26 serisiyle karşımıza çıkmıştı.

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Samsung, Galaxy adlandırması altında farklı fiyat aralıklarına sahip, Note ve Fold olmak üzere farklı kategorilerde akıllı telefonlar piyasaya sürüyor. Galaxy serisi de çok geniş kullanıcı yelpazesine sahip oluyor.

Bu önemli gelişme, Samsung Japonya'nın YouTube'da kanalında paylaştığı yeni bir videoda duyuruldu.

İlgili Konular: #Samsung #akıllı telefon

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