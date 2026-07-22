Samsung, Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 9 modellerini tanıttı

Samsung bir süredir beklenen etkinliğini düzenledi. Bu etkinlikte Z Fold ve Z Flip serisine yeni modeller ekledi. Buna ek olarak akıllı saat serisi olarak; Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 9 modelleri de tanıtıldı.

Daha üst düzey özelliklere sahip Samsung Galaxy Watch Ultra 2, güçlendirilmiş titanyum bir tasarımla sunuluyor. Ekran tarafında 1.52 inç Super AMOLED, 498x498 ppi ve 5000 nite ulaşan parlaklığa sahip safir cam kullanılmış. İşlemcisi ise Snapdragon SW6100 Wear Elite Penta-core. 2 GB RAM'e 62 GB depolama alanı sunuluyor. Cihazın bataryası ise 800 mAh ve 10W kablosuz şarj desteği sunuluyor.

IP68 ve IP69K sertifikaları bulunan cihazda 40m dalış desteği de sunuluyor. eSIM destekleniyor ve bağlantı tarafında Bluetooth 6.0 yer alıyor.

Akıllı saatin fiyatı ise 37 bin 999 TL olarak açıklandı. Cihaz ön siparişte.

Samsung Galaxş Watch 9 modeli ise 1,34 inç yani 40 mm boyut ve 1,47 inç 44 mm boyutlara sahip iki versiyona sahip. Cihazın ekranı 480x480 çözünürlüğe ve 3000 nite ulaşan parlaklığa sahip. Bu modelde de 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunuluyor ve bataryası da 40 mm versiyonda 390 mAh iken 44 mm boyutunda 445 mAh'a kadar çıkıyor. Bluetooth 6.0 bağlantısı bu cihazda da destekleniyor.

40 mm boyutunda olan versiyon 19 bin 999 TL'den 44 mm versiyon ise 20 bin 999 TL'den satılacak.