Samsung, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerini tanıttı

Samsung yeni etkinliğinde katlanabilir ekranlı telefonlarını da tanıttı. Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modelleri etkinlik kapsamında tanıtıldı. Telefonlar tasarımsal olarak daha ince hale getirilirken, bu modellerde de kalem desteği sunulmuyor. İşte yeni katlanabilir ekranlı telefonların tüm özellikleri:

SAMSUNG YENİ KATLANABİLİR EKRANLI TELEFON MODELLERİNİ TANITTI

Katlanabilir ekranlı telefonlar arasında amiral gemisi olarak karşımıza çıkan Galaxy Z Fold 8 Ultra, önceki seriyle aynı boyut ve ekran yenileme hızına sahip. Öte yandan 8 inçlik OLED ekrana, 2.504 x 2.256 piksel çözünürlüğe, 422 ppi piksel yoğunluğuna sahip.

Telefonun ekranı en yüksek 3.000 nit parlaklığa çıkabiliyor. İç ekranda yansıma önleyici katman bulunurken, telefonun ön kısmında Gorilla Glass Ceramic 3 yer alıyor. Arka kısımda ise Gorilla Glass Victus 2 bulunuyor. Telefonun ayrıca zırhlı alüminyum gövdeye sahip olduğunun da altı çizildi. Telefonda ayrıca, esnek titanyum adı verilen menteşe mekanizmasına geçildi. Bu sayede telefon çok ince bir katmana sahipken aynı zamanda mekanik sertlik 20 kat artırılmış.

Telefonda 200 MP ana kameraya ek 10 MP telefoto kamera ve 50 MP geniş açılı kamera yer alıyor.

İşlemcisi ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 oluyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonun fiyatı 151 bin 999 TL olarak açıklandı. Telefonun aynı RAM miktarına ek 512 GB depolama alanı sunan versiyonu ise 163 bin 999 TL ve 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunulan versiyonu 187 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 8 MODELİNİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Samsung'un bir diğer tanıttığı model ise Z Fold 8 modeli oluyor. Telefon, 7.6 inç LTPO AMOLED ekrana sahip, 120 Hz ekran yenilemeye ek olarak HDR10+ var. Telefonun kapak ekranı ise 5.5 inç Dynamic LTPO AMOLED ekran ve 120 Hz ekran yenileme hızı sunuluyor.

Cihazda Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanıldı. IP48 sertifikasına sahip olan cihazda alüminyum ve titanyum yapı kullanıldı.

Arka tarafta iki kamerası bulunan telefonun 50 MP geniş açılı ve 50 MP ultra geniş açılı iki kamerası bulunuyor. Telefonun ana ekranında 10 MP ve kapak ekranında da 10 MP olmak üzere kameralar yer alıyor. Bataryası 4.800 mAh olarak açıklanan telefon 45W kablolu ve 20W kablosuz şarjı destekliyor.

Telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki RAM seçeneği sunuluyor ve 12 GB RAM 256 GB depolama alanı sunulan versiyonu 131 bin 999 TL'den satılacak.

DİKEY FORMATLI GALAXY Z FLIP 8 DE TANITILDI

Yatay olarak genişleyen Z Fold'a alternatif olarak sunulan Z Flip, küçük ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Telefonun 6.9 inçlik boyutuna 120 Hz Dynamic AMOLED 2X ekran eşlik ediyor. Dış kısımdaki ekran ise 4,1 inç boyutlarında ve Super AMOLED yapıda. Telefonun işlemcisi ise Samsung Exynos 2600.

Z Flip 8 modelinde iki kamera bulunuyor. 50 MP geniş açılı kameraya ek olarak 12 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Telefonun ön ekranında 10 MP'lik bir kamera yer alıyor.

12 GB RAM'e 256 GB ve 512 GB depolama alanları sunuluyor. Telefonda 4.300 mAh çift batarya yer alıyor ve 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj destekleniyor.

12 GB ve 256 GB depolamalı versiyon 96 bin 999 TL iken 512 GB depolamalı 108 bin 999 TL'ye satılacak.