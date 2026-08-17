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Samsung telefonlara gelecek One UI 9.5 neler sunacak?

Samsung telefonlara gelecek One UI 9.5 neler sunacak?

17.08.2026 19:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Samsung telefonlara gelecek One UI 9.5 neler sunacak?

Samsung Galaxy cihazlara gelecek One UI 9.5 arayüzü sızdırıldı. Akıcı animasyonlardan yeni parmak izi okuyucu tasarımı ve çok daha fazlası sunulacak.
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Galaxy cihazlarda beklenen arayüz güncellemesi olan One UI 9.5 için yeni bazı bilgiler ortaya çıktı. Arayüz güncellemesiyle artık kullanıcılar çok daha akıcı bir ana ekran deneyimi yaşayacak. Kullanıma hazır sorunsuz çalışan yeni animasyonlar gelecek. 

Güncelleme ayrıca yeni parmak izi grafikleri, Kamera uygulaması arayüzü iyileştirmeleri ve altın rengi vurgulara sahip yuvarlak kontrol kutuları da eklenecek.

Bu güncelleme, daha fazla Galaxy cihazına Finder ve Google Arama imkanlarını da getirebilir, ayrıca aynı Samsung Hesabına bağlı Windows dizüstü bilgisayarlar için yerel uygulama yansıtma özelliğinin de bu güncellemeyle gelebileceği söyleniyor.

Arayüz hakkında bilgiyi sızdıran Fahad Ali Javed'e göre, One UI 9.5 ana ekranda daha akıcı animasyonlar sunacak. Bu, herhangi bir ayar yapmaya gerek kalmadan, varsayılan olarak sunulan bir deneyim olacak gibi duruyor.

Varsayılan Kamera uygulamasında ise bazı tasarım değişiklikleri var. Herhangi bir hızlı kamera ayarına dokunduğunuzda açılan alt menü artık kamera vizörünün üzerinde bir katman olarak görünüyor.

Sürüm yakında desteklenen Galaxy cihazlar için sunulacak.

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