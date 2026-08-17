Samsung'un 2027 yılında 5 yeni katlanabilir ekranlı telefon tanıtması bekleniyor

Samsung, ilk katlanabilir ekranlı telefonunun ardından büyük yol katetti. Özellikle sektörde değiştirdikleri göze alındığında kullanıcıların en çok tercih ettiği katlanabilir yapıdaki Fold serisine ek olarak yeni modeller de yolda. Söylenene göre Samsung, 2027 yılında 5 yeni katlanabilir ekranlı telefon tanıtmayı planlıyor.

Galaxy Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra ve Galaxy Z Flip 9 gibi modelleri tanıtacak olmasının yanında Samsung, üçe katlanabilir modeli Galaxy Z TriFold'un yeni bir versiyonunu tanıtacak. Buna ek olarak da söylenene göre Samsung, henüz ayrıntıları çok belli olmayan daha geniş yapıda katlanabilir telefon geliştiriyor ve onu da gelecek yıl tanıtacak.

Şirket, katlanabilir yapıdaki telefonlarından önce Galaxy S27 serisini tanıtacak. 2027 yılının başlarında Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro ve S27 Ultra modellerini gösterecek.