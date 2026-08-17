Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsung'un 2027 yılında 5 yeni katlanabilir ekranlı telefon tanıtması bekleniyor

Samsung'un 2027 yılında 5 yeni katlanabilir ekranlı telefon tanıtması bekleniyor

17.08.2026 18:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Samsung'un 2027 yılında 5 yeni katlanabilir ekranlı telefon tanıtması bekleniyor

Samsung, katlanabilir ekranlı telefon tarafında liderliği üstlenirken, gelecek yıl yeni modeller tanıtmayı planlıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Samsung, ilk katlanabilir ekranlı telefonunun ardından büyük yol katetti. Özellikle sektörde değiştirdikleri göze alındığında kullanıcıların en çok tercih ettiği katlanabilir yapıdaki Fold serisine ek olarak yeni modeller de yolda. Söylenene göre Samsung, 2027 yılında 5 yeni katlanabilir ekranlı telefon tanıtmayı planlıyor.

Galaxy Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra ve Galaxy Z Flip 9 gibi modelleri tanıtacak olmasının yanında Samsung, üçe katlanabilir modeli Galaxy Z TriFold'un yeni bir versiyonunu tanıtacak. Buna ek olarak da söylenene göre Samsung, henüz ayrıntıları çok belli olmayan daha geniş yapıda katlanabilir telefon geliştiriyor ve onu da gelecek yıl tanıtacak. 

Şirket, katlanabilir yapıdaki telefonlarından önce Galaxy S27 serisini tanıtacak. 2027 yılının başlarında Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro ve S27 Ultra modellerini gösterecek. 

İlgili Konular: #Samsung #Samsung Fold #katlanabilir ekran

İlgili Haberler

Yapay zeka çalışanların çalışma süresini uzatmaya başladı! Haftalık 90 saat mesai
Yapay zeka çalışanların çalışma süresini uzatmaya başladı! Haftalık 90 saat mesai Yapay zeka ile insanların üzerindeki iş yükünün azalacağı hatta geçmişte haftalık 4 günlük çalışmanın bile yetebileceğine yönelik bazı tahminler yapılmaya başlanmıştı.
Meta, açılan
Meta, açılan "en büyük davalardan" biriyle karşı karşıya ABD'de çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı suçlamasıyla teknoloji şirketi ve sosyal medya şirketi Meta'ya karşı açılan "en büyük davalardan birinin" yarın California eyaletinde görülmesi bekleniyor.
Steam'de bir oyun ücretsiz oldu
Steam'de bir oyun ücretsiz oldu Steam'de 20 Ağustos'a kadar normalde 9,99 dolar olan Deponia ücretsiz olarak hesaba eklenebiliyor.