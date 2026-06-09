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Siri AI, Avrupa'daki iPhone'lara ve iPad'lere sunulmayacak

Siri AI, Avrupa'daki iPhone'lara ve iPad'lere sunulmayacak

9.06.2026 18:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Siri AI, Avrupa'daki iPhone'lara ve iPad'lere sunulmayacak

Apple'ın yeni duyurduğu Siri AI, Avrupa'da engele takıldı.
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Apple kısa bir süre önce çok daha akıllı Siri AI sistemini duyurdu. Apple cihazlarında daha akıllı ve entegre bir sistem olarak sunulacak Siri AI, Avrupa Birliği'ndeki Dijital Pazarlar Yasası yani kısa adıyla DMA'ya takıldı.

Bu sebeple Siri AI, AB ülkelerindeki iPhone ve iPad cihazlarında kullanılmayacak. Ancak bir diğer yandan Mac, Vision Pro ve akıllı saatlerde Siri AI kullanılacak.

DMA'daki düzenlemelerde kullanıcı gizliliğini ve cihaz güvenliğini ön plana çıkartan maddeler var. Bu sebeple farklı konularda teknoloji şirketlerine kısıtlamalar getiriliyor. 

Apple da Siri AI için AB ile görüşmüş ancak sorunu çözmek için şirketin önerileri kabul edilmemiş bu sebeple iPhone ve iPad tarafına yeni Siri gelmeyecekmiş.

Apple, AB ile görüşmelerine devam edeceğini söylüyor. 

Dolayısıyla Siri AI'ın Avrupa'daki kullanıcılar için iPhone ve iPad cihazlara ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. 

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