Şirketlerin en zeki patronları açıklandı: Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in gerisinde kaldı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:18

Güncelleme: 06.10.2023 - 16:28

Zeka konusunda bir sıralama yapıldı ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile Tesla CEO'su Elon Musk, listenin farklı sıralamalarında kendilerine yer buldular. Amerika'nın en zeki CEO'su ise Google'ın yan kuruluşu DeepMind'dan Demis Hassabis olarak belirlendi.

Online özel ders firması Preply tarafından hazırlanan sıralamada, CEO'ların YouTube'da yaptıkları konuşma metinleri ve kamuoyu önündeki açıklamaları analiz edildi. Bu analiz, kelime dağarcığı genişliği, kelime dağarcığı gelişmişliği, metinsel okunabilirlik, eleştirel düşünme ve bağlamsal uygunluk gibi beş farklı parametreye dayandı.

Demis Hassabis, zeka sıralamasında birinci sırada yer aldı. Onu sırasıyla Warren Buffett, Jeff Bezos, Jensen Huang, ve Reed Hastings takip etti. Mark Zuckerberg 9. sırada, Elon Musk ise 16. sırada kendine yer buldu.

DUYGUSAL ZEKADA MARK VE MUSK EŞİT ÇIKTI

Ayrıca, duygusal zeka konusunda da bir sıralama yapıldı ve Zuckerberg ile Musk 10. sırada, yer aldı. İki CEO arasındaki söz düellosu ve atışmalar, duygusal zeka konusundaki değerlendirmelerde etkili oldu.

Pozitiflik odaklı CEO'lar da ayrı bir sıralamada incelendi. BMW'den Oliver Zipse listenin başında yer aldı ve pozitif dil kullanımıyla dikkat çekti.

Sonuç olarak, CEO'ların zeka ve duygusal zeka yetenekleri analiz edildi ve çeşitli sıralamalarda kendilerine yer buldular. Bu sıralama, CEO'ların kamuya açık söylemlerini ve konuşmalarını temel alarak yapıldı.