Son Dakika: Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

14 Temmuz 2022 Perşembe, 15:13

Popüler sosyal medya platformu Twitter'a, saat 15.00 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Birçok kullanıcı, ana sayfaya ve profillerine giriş yapamadığını, uygulamanın kendilerini dışarı attığını belirtiyor.

Öğleden sonra başlayan bir takım problemler nedeniyle hem mobil hem de tarayıcı tarafındaki kullanıcıların büyük bir kısmı uygulamaya erişemediklerini, bir diğer kısmıysa yapılan paylaşımların yenilenmediğini ve gelen yorumların gözükmediğini dile getiriyor.

SORUN SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL

Downdetector verilerine bakıldığında, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin buraya da yansıdığı görülüyor. Ayrıca sorun yalnızca Türkiye'de değil, diğer bölgelerde de meydana geliyor.

İşte Twitter'dan anlık bir ekran görünütüsü:

Sorunun global olup olmadığı henüz netlik kazanmazken; konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama da gelmedi.

AYRINTILAR GELECEK...