Son Dakika: Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor
Sosyal medya platformu Twitter’a Türkiye'den erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun, global mi yoksa Türkiye kaynaklı mı olduğu henüz bilinmiyor. Birçok kullanıcı, hem mobilden hem de masaüstü sürümünden, platforma an itibarıyla giriş yapamıyor.
Popüler sosyal medya platformu Twitter'a, saat 15.00 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Birçok kullanıcı, ana sayfaya ve profillerine giriş yapamadığını, uygulamanın kendilerini dışarı attığını belirtiyor.
Öğleden sonra başlayan bir takım problemler nedeniyle hem mobil hem de tarayıcı tarafındaki kullanıcıların büyük bir kısmı uygulamaya erişemediklerini, bir diğer kısmıysa yapılan paylaşımların yenilenmediğini ve gelen yorumların gözükmediğini dile getiriyor.
SORUN SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL
Downdetector verilerine bakıldığında, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin buraya da yansıdığı görülüyor. Ayrıca sorun yalnızca Türkiye'de değil, diğer bölgelerde de meydana geliyor.
İşte Twitter'dan anlık bir ekran görünütüsü:
Sorunun global olup olmadığı henüz netlik kazanmazken; konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama da gelmedi.
AYRINTILAR GELECEK...
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