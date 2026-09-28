Sony, 2027 yılındaki CES'e katılmayacağını duyurdu

Sony, yeni yaptığı bir basın açıklamasında ocak ayında düzenlenecek CES 2027'de yer almayacağını duyurdu. Şirket, bunun sebebini eğlence sektörüne daha fazla odaklanmak amacıyla olduğunu belirtti. Bildiğiniz üzere Sony, onlarca teknolojik ürünü piyasaya sürse de oyun, müzik, sinema filmleri ve televizyon dizileri olmak üzere eğlence ve finansal tarafta da faaliyet gösteriyor.

Farklı iş alanlarındaki ihtiyaçların önceliklendirilmesi Sony'i CES'ten çekilmeye itti.

Bu karar, şirketin CES 26'da kendi standının olmamasının ardından geldi. Sony ve Honda birlikte geliştirdikleri elektrikli araç Afeela'nın prototipini göstermişti ancak fuarda gösterildikten birkaç ay sonra araç projesi iptal edilmişti.

Sony, televizyon tarafında Bravia markasının yönetimini de TCL'ye devretmişti. Bu şirketin diğer tüketici teknolojisi kategorilerinden yavaş yavaş çıktığının bir kanıtı olmuştu.

Sony, oyun tarafında PlayStation markası altında tüketici teknolojileri üretmeye devam ediyor ancak en son PlayStation 5 2020 yılında, yeni versiyon PlayStation 5 Pro ise 2024 tarihinde gelmişti. Yani bir süredir beklenen PlayStation 6 halen tanıtılmış değil.