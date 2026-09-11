Sony'nin yeni Marvel's Wolverine oyununa ilk punlar verildi! Beğenildi mi, beğenilmedi mi?

Sony'nin PlayStation 5 odaklı geliştirdiği yeni Marvel's Wolverine oyunu için ilk yorumlar geldi. Wolverine oyunu, PS5 için geliştirilen oyunlar arasında en düşük puanı aldı. Yılın merak edilen oyunları arasında yer alan Wolverine, 15 Eylül'de oyunseverlerin karşısına çıkıyor.

Oyun, piyasaya sürülmeden önce bazı kişiler tarafından test edildi.

Buna göre MetaCritic'te oyunun ilk puanlaması 66 olurken, daha sonra eklenen puanlarla oyunun güncel değerlendirmesi 78 puan oldu. Game Informer tarafında ise oyuna 10 üzerinden 8.5 verildi.

Wolverine, genel anlamda olumlu olarak yorumlansa da oyunun geliştirici şirketi Insomniac geçmiş yıllarda çok beğenilen üç Spiderman oyunu yapmıştı. Onlarla kıyaslandığında Marvel's Wolverine'ın puanı çok düşük kalıyor.

Daha önce Metacritic'te 2018 yılında çıkan, Marvel’s Spider-Man 87, 2020 yılında çıkan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 85 puan ve 2023 yılında çıkan Marvel’s Spider-Man 2 90 puan almayı başarmıştı.