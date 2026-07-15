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SpaceX, Starlink V5 antenini tanıttı

SpaceX, Starlink V5 antenini tanıttı

15.07.2026 21:53:00
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Haber Merkezi
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SpaceX, Starlink V5 antenini tanıttı

SpaceX, internet hizmeti Starlink için yeni ev tipi V5 antenini tanıttı. Şirket, bu modeli daha küçük yapıda tutmuş. Aynı zamanda daha düşük güç tüketimi ve kolay kurulum da sunuluyor.
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SpaceX, yeni Starlink V5 modelini duyurdu. Şirket, bu modelde daha hızlı bir bağlantı vadetmiyor. Yeni ev tipi model kompakt bir yapıya sahip, bu sebeple çok daha kolay kurulan anten çok daha düşük güç tüketimine sahip. 

Yapılan açıklamada Starlink V5 modelinin ilk aşamada ABD'nin bazı bölgelerinde satışa çıktığı vurgulandı.

V5 modeli, 130 x 306 x 34 mm boyuta sahip. Cihazın ağırlığı 1,1 kilogram. 

Önceki modelin neredeyse yarısı oranında yaklaşık 35 ila 50 watt arasında güç tüketiyor.

Modelde 375 Mbps+ veri hızı destekleniyor.

SpaceX bunun dışında 2027 yılında hizmete girmesi planlanan yeni Starlink Mobile ağını da duyurdu.

İlgili Konular: #spacex #Starlink

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