Spotify'dan çalma listelerine not ekleyebilme özelliği

Spotify'ın yeni duyurduğu özelliğe göre kullanıcılar çalma listesine not ekleyebilecek. Bu sayede yalnızca iyi bir çalma listesi değil, atmosfer de oluşturulmasını sağlamak isteyen Spotify, kullanıcıların bir hikaye oluşturması için özelliği eklediğini belirtiyor.

Spotify daha önce özel kapak görselleri, çalma listesi açıklamaları ve parçalar arasındaki geçişleri özelleştirmeye yarayan araçlar sunmuştu.

Uygulamayı daha kişisel bir hale getirmek isteyen Spotify, Playlist Notes özelliği ile karşımıza çıkıyor.

Daha önce şarkılara yazılı not eklemenmesini sağlayan bir özellik kullanıma sunulmuştu.