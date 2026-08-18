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Spotify'dan çalma listelerine not ekleyebilme özelliği

Spotify'dan çalma listelerine not ekleyebilme özelliği

18.08.2026 17:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Spotify'dan çalma listelerine not ekleyebilme özelliği

Spotify yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik ile kullanıcılar çalma listelerine not ekleyebilecek.
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Spotify'ın yeni duyurduğu özelliğe göre kullanıcılar çalma listesine not ekleyebilecek. Bu sayede yalnızca iyi bir çalma listesi değil, atmosfer de oluşturulmasını sağlamak isteyen Spotify, kullanıcıların bir hikaye oluşturması için özelliği eklediğini belirtiyor. 

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Spotify daha önce özel kapak görselleri, çalma listesi açıklamaları ve parçalar arasındaki geçişleri özelleştirmeye yarayan araçlar sunmuştu. 

Uygulamayı daha kişisel bir hale getirmek isteyen Spotify, Playlist Notes özelliği ile karşımıza çıkıyor. 

Daha önce şarkılara yazılı not eklemenmesini sağlayan bir özellik kullanıma sunulmuştu. 

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