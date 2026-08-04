Spotify'ın ücret ödeyen abone sayısı 300 milyonu geçti

Popüler müzik ve podcast dinleme platformu Spotify yeni bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada premium üyelerinin 300 milyonu aştığını duyurdu. Daha önce yapılan açıklamada ücret ödemeden platformu kullananlar dahil edildiğinde 777 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştıklarını duyuran Spotify, bu miktar ile kendi türünde en çok kullanıcıya sahip platform oluyor.

Spotify, 2026 yılının ikinci çeyrek gelirlerini açıkladığı bir bültende şirkete yönelik başka verileri de paylaştı. Şirketin premium abone sayısı yıllık bazda değerlendirildiğinde yüzde 9 arttığı belirtildi.

Buna ek olarak aylık aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 12 artış gösterdi.

Toplam gelir ise yıllık bazda yüzde 14 artarak, 4,8 milyar euroya ulaşmayı başardı.