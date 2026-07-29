Spotify, koşarken müzik dinleyenler için koşu modu sunmaya başladı

Son dönemde koşuya talep arttı ve özellikle müzik servislerinde 'koşu temposuna' uygun gidecek şarkılar aranıyor. Spotify da bazı bölgelerde yeni bir koşu modu sunmaya başladı. Buna göre ABD başta olmak üzere Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsveç gibi ülkelerde kullanıma açılan özellik temelde kişilerin koşu aşamalarına göre müzik listesi hazırlıyor.

Böylelikle kullanıcılar yeni bir liste hazırlamak ya da bulmakla uğraşmıyor.

Koşu modu, yalnızca farklı aşamalara göre müzikler hazırlamıyor aynı zamanda kişinin müzik tercihleriyle koşu temposuna göre bu şarkıları otomatik seçiyor.

Kullanıcılar uygulamaya entegre bir şekilde çalışan Fitness Hub ile 25 hazır seçenek arasından seçim yapabiliyor. Burada seçilen antreman türlerine göre özel müziğin dakika başına vuruş değeri ve türler özelleştiriliyor.