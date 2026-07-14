Spotify, yapay zeka temelli yeni özelliğini duyurdu

Spotify'de ABD, İrlanda ve İsveç gibi bölgelerde yalnızca 18 yaş üstündeki kullanıcılara açılan özellik, temelde uygulama içinde arama yapmayı ve şarkılarla ilgili ayrıntılı bilgi almayı sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar arama yapmak istediklerinde uygulamadan çıkıp başka bir uygulamaya geçiş yapmak zorunda kalmıyor.

Talk to Spotify özelliği ile kullanıcılar aradıkları sanatçının bir albümünü ve spesifik şarkıyı kolayca buluyor. İsterse sesli olarak isterse yazılı olarak arama yapılabiliyor. Çalışanan şarkı hakkında sorulan sorulara da cevap veren sistemde podcastlerde aranılan bölümün dakikasına kadar çıkartıyor.

Bu özellik ile kullanıcıların dinleme geçmişi baz alınarak kişisel müzik zevklerine göre yeni öneriler hazırlanabiliyor.