Cumhuriyet Gazetesi Logo
Spotify, yapay zeka temelli yeni özelliğini duyurdu

Spotify, yapay zeka temelli yeni özelliğini duyurdu

14.07.2026 19:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Spotify, yapay zeka temelli yeni özelliğini duyurdu

Spotify, yapay zeka temelli yeni bir özellik kullanıma sundu. Talk to Spotify adı verilen özellikte uygulama içinde kullanıcılara yapay zeka ile yazışarak ya da konuşarak iletişim kurma imkanı sunuyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Spotify'de ABD, İrlanda ve İsveç gibi bölgelerde yalnızca 18 yaş üstündeki kullanıcılara açılan özellik, temelde uygulama içinde arama yapmayı ve şarkılarla ilgili ayrıntılı bilgi almayı sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar arama yapmak istediklerinde uygulamadan çıkıp başka bir uygulamaya geçiş yapmak zorunda kalmıyor.

Talk to Spotify özelliği ile kullanıcılar aradıkları sanatçının bir albümünü ve spesifik şarkıyı kolayca buluyor. İsterse sesli olarak isterse yazılı olarak arama yapılabiliyor. Çalışanan şarkı hakkında sorulan sorulara da cevap veren sistemde podcastlerde aranılan bölümün dakikasına kadar çıkartıyor. 

Bu özellik ile kullanıcıların dinleme geçmişi baz alınarak kişisel müzik zevklerine göre yeni öneriler hazırlanabiliyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #spotify

İlgili Haberler

Nobel Ödüllü Google DeepMind CEO'sundan yapay zekanın denetlenmesi için çağrı
Nobel Ödüllü Google DeepMind CEO'sundan yapay zekanın denetlenmesi için çağrı DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis yeni yayınladığı bir blog yazısında yapay zekanın çok hızlı ilerlediğini ve burada risklere karşı denetleyici bir kurumun olmasının gerekliliğini vurguladı.
Yıllardır süren tartışmaya bilim noktayı koydu: Erkekler aynı anda birden fazla işi gerçekten yapamıyor mu?
Yıllardır süren tartışmaya bilim noktayı koydu: Erkekler aynı anda birden fazla işi gerçekten yapamıyor mu? Yıllardır süregelen "kadınlar aynı anda birden fazla işi daha iyi yapar" inanışı bilimsel bir temele oturtuldu. Yapılan yeni araştırmada erkeklerin çoklu görev esnasında sözel iletişim becerilerinde yaşadığı tıkanıklığı gözler önüne serdi.
Yapay zeka ölümden sonra da konuşturuyor: Hayatını kaybedenlerin dijital kopyaları yapılıyor
Yapay zeka ölümden sonra da konuşturuyor: Hayatını kaybedenlerin dijital kopyaları yapılıyor Teknoloji şirketleri, hayatını kaybeden kişilerin sosyal medya paylaşımları, e-postaları ve ses kayıtları üzerinden yapay zeka destekli gerçeğe yakın dijital kopyalar oluşturuyor. Colorado Boulder Üniversitesinde yürütülen araştırmalar, bu sistemlerin yas sürecindeki teselli edici rolünü ve beraberinde getirdiği psikolojik sınırları inceliyor.