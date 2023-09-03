Steam açıkladı: Oyuncular tarafından en çok kullanılan ekran kartı ve işletim sistemi belli oldu

Yayınlanma: 03.09.2023 - 16:10

Güncelleme: 03.09.2023 - 16:10

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu, Steam platformu üzerinden oyun deneyimi yaşarken, oyuncuların tercihleri, oyun endüstrisinin ve teknolojik gelişimin yönünü belirleyen önemli bir faktör haline geliyor. Steam tarafından açıklanan son veriler, oyuncuların hangi ekran kartlarını ve işletim sistemlerini tercih ettiğini gözler önüne seriyor.

Oyuncuların kullandığı işletim sistemi ve ekran kartlarının oranı ise şöyle oldu:

İşletim Sistemleri:

Windows 10 - %55.98

Windows 11 - %39.22

Windows 7 64 bit - %1.02

Windows 8.1 64 bit - %0.22

Windows 7 - %0.08

Ekran Kartları:

NVIDIA GeForce GTX 1650 - %5.11 NVIDIA GeForce RTX 3060 - %4.87 NVIDIA GeForce GTX 1060 - %4.31 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU - %4.29 NVIDIA GeForce RTX 2060 - %3.94 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti - %3.53 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti - %3.26 NVIDIA GeForce RTX 3070 - %3.20 NVIDIA GeForce RTX 3050 - %2.63 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER - %2.57

Steam'in verileri, Windows 10'un dünya genelinde oyuncular tarafından hala en yaygın kullanılan işletim sistemi olduğunu gösteriyor. Ancak Windows 11, hızla büyüyen bir kullanıcı kitlesine sahip ve popülerliği artıyor. Ekran kartları kategorisinde ise NVIDIA'nın GeForce GTX 1650 modeli birinci sırada yer alırken, RTX 3060 ve GTX 1060 da en çok tercih edilen modeller arasında bulunuyor.

Oyun dünyasının teknolojik gelişimine yön veren bu veriler, oyun endüstrisinin ve oyuncuların ihtiyaçlarına göre şekillenen yeni ürünlerin ve hizmetlerin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Oyuncuların tercihleri, oyun dünyasının evrimini yakından takip etmek isteyenler için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.