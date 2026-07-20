Steam'de bir oyun ücretsiz oldu

Steam'de ücretsiz oyunların pek çoğu kalitesiz oluyor ya da kısa süreli olarak ücretsiz oluyor daha sonra beğenirseniz satın almanız gerekiyor. Yeni yapılan kampanya ile 17 ile 23 Temmuz aralığında The Life and Suffering of Sir Brante oyununu ücretsiz kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.

Oyunu bu tarih aralığında kütüphanenize eklediğinizde hesabınız silinmediği sürece sizin oluyor.

The Life and Suffering of Sir Brante, hikaye odaklı bir rol yapma oyunu. Oyuncuların yaptığı seçimlerin sonuçları da oluyor. Oyun normalde 9 dolara satılıyor.