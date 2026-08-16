Steam'de bir oyun ücretsiz oldu

Steam'de normalde 9,99 dolara satılan ve 2012 yılında piyasaya çıkan Deponia, temelde komedi odaklı macera sunuyor. Oyunun açıklamasında şunlar yazıyor:

Deponia’da dünya kocaman bir çöp yığınına dönüşmüştür ve huysuz Rufus bu dünyadaki saçma varlığına bir anlam aramaktadır. Rufus en düşük sosyal sınıfın bir üyesidir ve hayatı yerinden kımıldamayan çöp dağlarının arasında geçer. Bulutların üstünde yüzen şehirde yaşayan zenginlerin dünyasına girme fırsatı edinmenin hayalini kurar. Kader, bu sümüklü işe yaramazın yüzüne, yükseklerden çöp tepelerine düşen Goal isimli çekici bir hanım ile güler. Rufus bu genç kadını kocasına geri götürerek ona yardımcı olmaya karar verir. Goal’ün kocasının kendisine ikizi kadar benzediğini anladığında, üst dünyaya girmek için şeytani bir plan kurar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Çünkü bu güzellik, her zamanki vicdansızlığının önünde bir engel olmuştur.'