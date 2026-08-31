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Steam'den 12 TB'lık veri sızdırıldı!

Steam'den 12 TB'lık veri sızdırıldı!

31.08.2026 22:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Steam'den 12 TB'lık veri sızdırıldı!

Eski Steam2 oyun dağıtım sistemine ait 12 TB'tan fazla dosya internete sızdırıldı. Arşiv, 2003-2013 yıllarını kapsıyor ve daha önce kayıp olduğu düşünülen prototipler ve test sürümleri de dahil olmak üzere binlerce oyuna dair sürümler içeriyor.
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Büyük ölçekli sızıntı 10 yıllık veriyi kapsıyor. Aktarılana göre veriler 2003 ve 2013 dönemine yönelik bilgiler içeriyor. Ars Technica tarafından haberleştirilen verilere göre sızdırılan arşiv, BitTorrent aracılığıyla dağıtılmaya başlandı. Bu koleksiyonun Steam2 sunucularının en eksiksiz kopyası olduğu söyleniyor.

Steam, oyunları dosyaların farklı sürümlerini içeren ayrı depolarda saklıyordu. Sonuç olarak, arşiv yalnızca nihai sürümleri değil, aynı zamanda Valve ve üçüncü taraf yayıncılardan gelen erken sürümleri, prototipleri ve dahili test sürümlerini de içeriyor.

Arşiv, Valve'ın Steam2'yi daha modern SteamPipe sistemiyle değiştirdiği 2013 yılında sona eriyor.

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Bulunan materyallerin büyük çoğunluğu Portal 2'ye aitti. Bunlar arasında GLaDOS ve Cave Johnson'ın diyaloglarının kesildiği, dairesel portallar, yapışkan jel ve zamanı yavaşlatan bir silah içeren oynanabilir erken sürümler de bulunuyor. Prototiplerden birinde ayrıca Portal 2'den önce planlanan ancak iptal edilen F-Stop oyunundan da çalışmalar bulunuyor.

Portal 2 dosyaları aynı zamanda Valve'ın daha önce iptal edilen Half-Life 2: Episode Three için hazırladığı bir belgeselde yer verdiği bir silah modelini de ortaya çıkardı. Araştırmacılar ayrıca "ep3" ibaresi bulunan dosyalar da buldu, ancak arşivde henüz tamamlanmış veya oynanabilir bir Episode Three sürümü keşfedilmedi.

Valve'ın Half-Life 2'nin üçüncü bölümünü neden hiç yayınlamadığı, oyunun 20. yıl dönümü için hazırlanan materyallerde ayrıntılı olarak açıklanıyor. Stüdyo, Left 4 Dead'den sonra projeye ageri dönebilirdi, ancak geliştiriciler bir devam oyunu için yeni oyun mekanikleri bulamadılar.

İlgili Konular: #Steam

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