Sülükler hakkında çarpıcı araştırma sonucu: Zıplıyorlar

Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:47

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:47

bu kan emen küçük canlıların gerçekten de avlarının peşinden atlayabildiklerini doğruladılar. Bu aynı zamanda uzun süredir üzerinde çalışılan solucanlar hakkında daha fazla soruyu gündeme getiren ilginç bir keşif olarak dikkat çekiyor.

Sülüklerin atlama yeteneklerine dair yüzyıllardır anekdotsal kanıtlar bulunuyordu. Ancak araştırmacı Mai Fahmy, yapraktan atlayan bir sülüğün video görüntüsünü çekene kadar pek çok kişi bu konunun “doğrulandığını” düşünmüyordu. Bu özel davranışa “arayış” adı veriliyor ve bu, bir sülük bir sonraki konağını ararken meydana geliyor.

SÜLÜKLERİN BU ATLAMA YETENEĞİ TEK BİR TÜRE Mİ AİT HENÜZ BİLİNMİYOR

Chip'in aktardığı habere göre zıplayan sülüğün görüntüleri New Scientist tarafından, Biotropica’da yer alan yeni bir araştırmanın parçası olarak yayınlandı. Fahmy, birkaç yılını sülük toplayıp onları inceleyerek geçirdiğini söylüyor. Tüm sülüklerin mi yoksa sadece videoda görülen Chtonobdella fallax gibi belirli türlerin mi atlayabildiği hala bilinmiyor.

Elbette bu atlama, muhtemelen ilk duyduğunuzda aklınıza gelen gibi değil.

Sülükler kendilerini bir basketbol oyuncusu gibi havaya fırlatmazlar. Bunun yerine bir yay gibi kendi üzerlerine kıvrılarak kendilerini fırlatıyorlar. Çoğu zaman bu, bir sonraki öğünlerinin üzerindeki yapraklarda sahip oldukları eşsiz avantajla zıplamalarını içeriyor. Solucanların bu dikey avlanma davranışının doğası, birçok kişinin, sülüklerin bir nevi ev sahiplerinin üzerine düştüklerine inanmasına neden oluyor. Ancak videoya ve bu yeni araştırmaya dayanarak, en azından bazı zıplayan sülüklerin sadece yer çekimine güvenmedikleri görülüyor.

Fahmy, sülükleri daha derinlemesine incelemek ve özellikle eski tıbbi çalışmalarda önemli bir rol oynayan bu gizemli solucanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu çektiği Madagaskar’a dönmeyi planlıyor.