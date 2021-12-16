‘Şüpheli’ kişileri saptayacak... Amazon'dan yeni hamle
ABD'li e-ticaret devi Amazon, geleceğin 'kamera ve zil sistemi' için harekete geçti.
ABD’li e-ticaret devi Amazon, akıllı zil üreticisi Ring’i satın aldıktan sonra, geleceğin ‘kamera ve zil sistemi’ için harekete geçti. Amazon Ring tarafından patenti alınan ürünün, ‘şüpheli’ kişileri belirleyebildiği belirlendi.
Füturistik bir mühendislik eseri olan ürünün kişilerin, yüzlerini, retinalarını, irislerini, cilt dokusunu, yürüyüşlerini, seslerini ve hatta kokularını tanıyarak “şüpheli” insanları saptayabildiği belirtildi.
Business Insider’ın haberine göre, Amazon’un satın aldığı Ring, hali hazırda çerisinde kamera bulunan ve internete bağlanan kapı zilleri satıyor ancak bu ziller yüz tanıma özelliği sunmuyor. Ancak Amazon, ‘yüz tanıma’ özelliğini yeni geliştirmeye başladı. E-ticaret devinin, ‘yüz tanıma’ özellikli zil-kamera üretimi için 17 farklı patent aldığı bildirildi.
EV SAHİPLERİ ANINDA UYARILACAK
Amazon’un yeni projesine göre, ‘şüpheli’ kişi tespit edildiği anda tüm kapılar kilitlenecek ev sahipleri anında uyarılacak.
Şirket, kullanıcıların güvenlik kameralarından alınan görüntüleri bölgedeki diğer insanlarla paylaşmasına olanak tanıyan bir uygulamayı da devreye sokacaklarını açıkladı.
Amazon tarafından satın alınan Ring şirketinin polis ve itfaiye teşkilatları ile ortak çalıştığı da belirtildi.
Ring’in patentini almak için başvurduğu cihazlardan birinde ise, şüpheli biriyle karşılaşan kişi bu durumu komşularına bildirebiliyor. Sistemin “Mahalle Uyarısı Modu”na göre, şüpheli görülen birinin resmi veya videosu komşular ile paylaşılıyor.
Cihazın, yüz tanımanın yanı sıra avuç içi, parmak, retina, iris, cilt dokusu, yazma, yürüyüş, ses ve hatta “koku tanıma” özelliklerinin de olduğu belirtiliyor.
Cihazın ne zaman tamamlanıp satışa çıkacağı ile ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.
-Sözcü
Video Haberler
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretle ilgili son rakam açıklandı
- Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor
- Dolar adım adım 15 liraya yürüyor
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'OHAL' iddiası sonrası yeniden gündemde
- Kritik karar öncesi 'Erdoğan' yorumu
- Reuters duyurdu: Ankara harekete geçti
- Meteoroloji gün verdi: İstanbul'a kar geliyor
- Uzman isim 'son çare'yi açıkladı
- 'Siyasal İslam devleti ele geçirmek istedi'