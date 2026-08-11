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Tarih verildi: Spotify artık etiketlemeye başlayacak

Tarih verildi: Spotify artık etiketlemeye başlayacak

11.08.2026 19:35:00
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Tarih verildi: Spotify artık etiketlemeye başlayacak

Spotify, şeffaflığı artırmak ve dinleyici güvenini sağlamak amacıyla yapay zeka tarafından üretilen sanatçı profillerine "yapay zeka karakteri (AI Persona)" rozeti eklemeye başlayacağını duyurdu.
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Spotify'dan yapılan açıklamada, platformun müzik dinlemek için "en şeffaf ve güvenilir" yer olmasını sağlamaya yönelik yeni bir adım atıldığı bildirildi.

Dinleyicilerin, insan gibi görünen bir sanatçı profiliyle karşılaşıp sonrasında bu karakterin yapay zeka tarafından üretildiğini öğrenmekten hoşlanmadıklarına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu nedenle eylül ortasından itibaren bazı sanatçı profillerinde bir 'AI Persona' rozeti görmeye başlayacaksınız. Rozet, dinleyicilere bir sanatçının kimliğinin yapay zeka tarafından üretilmiş olabileceğini ve gerçek bir insanı temsil etmediğini gösterecek. Kendini AI Persona olarak beyan eden sanatçı profillerinin yanı sıra tespit ettiğimiz ilgili profillere de rozet uygulamaya başlayacağız.

Açıklamada, Spotify'ın varsayılan olarak bu profilleri, hiçbir editoryal veya algoritmik öneriye dahil etmeyeceği vurgulanarak, AI Persona'ların özellikle takip edilmediği sürece kişiselleştirilmiş önerilerde yer almayacağı aktarıldı.

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Sanatçıların bugünden itibaren profillerinin bir AI Persona'yı temsil ettiğini bildirebileceği belirtilen açıklamada, yine de yalnızca sanatçı beyanına güvenilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, eylül ortasında AI Persona rozetinin sanatçı profillerinde, "arama" kısmında ve çalma listelerindeki parça satırlarında görünmeye başlayacağına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

Dinleyiciler, rozete dokunduklarında, sanatçının, potansiyel dinleyicilerle güven inşa etmek için şeffaf bir şekilde yapay zeka karakteri olduğunu paylaşıp paylaşmadığını veya Spotify'ın bu durumu inceleyip bilinçli bir karar verip vermediğini görebilecek.

İlgili Konular: #Yapay zeka #spotify

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