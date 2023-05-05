Tarihte ilk defa gözlemlendi: Yıldız, gezegenini yuttu

Bilim insanları tarafından ilk defa bir yıldızın kendi sistemindeki gezegenini yuttuğu gözlemlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:46
Tarihte ilk defa gözlemlendi: Yıldız, gezegenini yuttu
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Son yıllarda uzay araştırmaları giderek arttı ve gezegenlerin yapısı hakkında daha detaylı bilgiler elde edildi. Ancak bu zamana kadar bilim insanları bir yıldızın gezegenini yuttuğunu gözlemleme fırsatı bulamamıştı.

ShiftDelete.net'in haberine göre, bir enstitüdeki bilim insanları yaptığı gözlemlerde bir yıldızın yakınında bulunan küçük bir gezegenin izinin kaybolduğunu keşfetti. 

Bu durum yıldızın sistemindeki kendi gezegeni yuttuğu ihtimalini güçlendirdi. Bilim insanları, bu durumun bir yıldızın gezegen yutma sürecinin erken aşamalarından biri olduğunu tahmin ediyor.

Araştırmacılar bu keşfin sadece ilk adım olduğunu ve daha fazla gözlem yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Keşfin, gezegenlerin nasıl oluştuğu ve yıldızlar ile olan etkileşimi konusunda ilerleyen dönemlerde daha çok bilgi sağlayacağı düşünülüyor.

Ayrıca araştırmacılar bu gözlemin daha önce hiç görülmemiş bir sürecin keşfedilmesine yardımcı olabileceğini de belirtti.


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