Telefon satışları düşüyor; buna rağmen en çok satan markalar hangileri oldu?

Küresel telefon pazarına yönelik yeni verilerini yayınlayan Counterpoint Research, dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatlarının yüzde 11 azaldığını gösterdi. Bunun en büyük sebebi çip krizi olarak da anılan DRAM ve NAND belleklerine yönelik olan talebin yüksek olmasına karşın üretimin ise talebi karşılayamaması. Buradaki asıl sorun çip üreticilerinin daha karlı olan yapay zeka veri merkezleri için üretimler yapmasında yatıyor. Bu da akıllı telefon üreticilerine daha küçük bir pasta diliminin düşmesine neden oluyor.

Bellek maliyetleri de pek çok sebeple artmaya devam ediyor.

Verilere göre Samsung, yüzde 24'lük pazar payına sahip ve bu da markayı dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna getiriyor. Apple'da da durumlar kötü sayılmaz.

Apple, sevkiyatlarını yüzde 3 artırmayı başardı ve yüzde 20'lik pazar payına ulaştı. Şirket ayrıca bellek krizi döneminde fiyatlarını artırmayan tek büyük akıllı telefon üreticisi olarak kayıtlara geçti.

Samsung ve Apple dışında Çin merkezli telefon üreticilerinin ağırlığı genel olarak düştü. Xiaomi yüzde 12 ile iki dev markanın ardından geliyorken, sırasıyla yüzde 11 ile Oppo, yüzde 8 ile de Vivo listede yer alıyor.

Konunun uzmanları bellek krizinin 2027 yılına kadar süreceğini hatta gelecek yıl çok daha kötü bir hale geleceğine yönelik kötümser senaryoların gerçekleşebileceğini düşünüyor.