Tesla, 10 milyonuncu elektrikli otomobilini ürettiğini duyurdu

Tesla, yeni yaptığı açıklamada 10 milyonuncu aracını ürettiğini duyurdu. Sadece elektrikli otomobil üretimiyle ulaştığı bu başarı şirketi öne çıkartsa da genel anlamda elektrikli araçların satışlarında düşüş var.

Her ne kadar başarı açıklasa da şirket uzun bir süredir söz verdiği kadar araç üretemiyor ve araçların sahiplerine ulaşması gecikiyor.

Şirket her yıl Şanghay'da 950 binden fazla araç, Fremont'ta 550 binden fazla araç

Berlin'de ise 375 binden fazla araç üretme kapasitesi var. Ek olarak Teksas'taki fabrikada 250 bin Model Y, 125 bin Cybertruck ve 125 bin Cybercab gibi araçlar üretiliyor. Buna göre 2 milyon 375 milyonun üzerinde bir yıllık üretim kapasitesi olması gerekiyor ancak teslimatlar çok daha düşük kalıyor.

Tesla, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 451 bin 658 otomobil üretti, 480 bin 126 aracı ise teslim etti. Bu da yaklaşık 1 milyon 800 bine işaret ediyor ki şirket fabrika kapasitesinin 2 milyonun çok üzerinde olduğu hesaba katılarak, 500 binden fazla aracın altında üretim yapıyor. Bu da yeni modellerin gecikmesine yol açıyor.