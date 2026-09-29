The Last of Us dünyası genişleyecek

Oyun dünyasının diziye uyarlanıp en sevilen yapımlarından biri olan The Last of Us için geliştirici stüdyodan açıklama geldi. Naughty Dog Stüdyosu Başkanı Neil Druckmann, yazdığı blog yazısında seriyle ilgili bazı bilgiler verdi.

Yazıda, The Last of Us dünyasının Part I ve Part II sınırlarından öteye iki ayrı proje ile taşınacağını duyurdu. Bu projelerin henüz çok erken aşamada olduğu da özellikle vurgulanıyor.

Hatırlayacağınız üzere Druckmann, geçen yıl oyunlara odaklanmak amacıyla serinin dizi versiyonundaki süreçte çıktığını duyurmuştu.

Naughty Dog imzalı olarak 2022'de duyurulan ve 2027 yılında karşımıza çıkması beklenen Intergalactic: The Heretic Prophet oyunuyla ilgili ilerleyen dönemde daha fazla bilginin verilmesi bekleniyor.