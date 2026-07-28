Türkiye'den de izlenebilecek... Meteor yağmuru geliyor: 'Ateş topları' geceye damga vuracak

Gökyüzü meraklıları, temmuz ayının son günlerinde yılın dikkat çekici doğa olaylarından birine tanıklık etmeye hazırlanıyor.

Güney Delta Aquariidleri ile Alfa Capricornidleri meteor yağmurları, 30 Temmuz gecesi ile 31 Temmuz sabahı arasında eş zamanlı olarak en yoğun dönemine ulaşacak.

Uzmanlar, uygun hava koşullarında iki farklı meteor yağmurunun aynı anda izlenebileceğini belirtiyor.

SAATTE 25 METEORA KADAR GÖZLEM YAPILABİLECEK

İki meteor yağmuru arasında daha yoğun olan Güney Delta Aquariidleri, karanlık ve ışık kirliliğinden uzak bölgelerde saatte yaklaşık 20 ila 25 meteor gözlemlenmesine olanak sağlayabiliyor. Bu meteorlar çoğunlukla kısa süreli ve hızlı ışık izleri şeklinde gökyüzünde beliriyor.

Ancak bu yıl zirve döneminin dolunayın hemen sonrasına denk gelmesi nedeniyle Ay'ın parlaklığı, daha sönük meteorların görülmesini güçleştirebilir. Buna karşın daha parlak meteorların çıplak gözle seçilebileceği ifade ediliyor.

"ATEŞ TOPLARI" GECEYE DAMGA VURABİLİR

Aynı tarihlerde etkili olacak Alfa Capricornidleri ise sayıca daha az meteor üretmesine rağmen dikkat çekici parlaklıktaki göktaşlarıyla öne çıkıyor.

Atmosfere giriş sırasında güçlü ışımalar oluşturan ve halk arasında "ateş topu" olarak adlandırılan bu meteorlar, birkaç saniye boyunca görülebiliyor ve gökyüzünde renkli izler bırakabiliyor.

Bu nedenle Ay ışığının gözlem koşullarını zorlaştırmasına rağmen, Alfa Capricornidleri'nin oluşturacağı parlak meteorların gecenin en etkileyici görüntülerini sunması bekleniyor.

ÇIPLAK GÖZLE İZLEMEK YETERLİ

Meteor yağmurlarını izlemek için teleskop ya da dürbün kullanılmasına gerek bulunmuyor. Uzmanlar, bu tür optik araçların görüş alanını daralttığına dikkat çekerek en iyi gözlemin çıplak gözle yapılacağını belirtiyor.

Sağlıklı bir gözlem için şehir ışıklarından uzak, ufkun geniş biçimde görülebildiği karanlık alanların tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca gözlerin karanlığa uyum sağlaması için telefon ve benzeri ekranlardan uzak durulması, Ay'ın ise mümkün olduğunca görüş alanının dışında bırakılması tavsiye ediliyor.

Meteor yağmurlarını izlemek için en uygun zamanın gece yarısından sonra başlayarak gün doğumuna kadar devam eden saatler olduğu belirtilirken, tek bir noktaya odaklanmak yerine gökyüzünün geniş bir bölümünü takip etmenin meteor görme olasılığını artıracağı ifade ediliyor.