Türkiye'nin atomik saati uzaya fırlatıldı

Atomik saatlerin, atomların ve elektronların enerji seviyeleri arasındaki sabit titreşim frekanslarını (rezonans) referans alarak, zamanı son derece yüksek hassasiyette ölçtüğünü belirtilen rubidyum atomunun 1 saniyede farklı enerji seviyeleri arasında 6 milyar 834 milyon 682 bin 610 kez titreştiği aktarıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin atomik saatinin uzaya fırlatıldığına dikkati çekerek, "Milli Uzay Programı'mızın stratejik hedefleri arasında yer alan bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip Rubidyum Atomik Saati, SpaceX Transporter-17 görevi kapsamında başarıyla uzaya fırlatıldı. Uzay aracından ilk sinyal de başarıyla alındı." ifadesini kullandı.

ATOMİK SAATİN BİRÇOK ALANDA KATKI SAĞLAYACAĞI VURGULANDI

Gelecekteki çalışmalar için kilometre taşı olan Rubidyum Atomik Saat'in, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstütisü (UME) ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK Uzay ve İTÜNOVA işbirliğiyle yerli olarak geliştirildiğine değinen Kacır, saatin haberleşmeden navigasyona, bilimsel araştırmalardan uydu sistemlerine kadar birçok kritik teknolojiye katkı sağlayacağına işaret etti.

Kacır, küp uydu üzerinde uzay ortamında doğrulanacak olan Rubidyum Atomik Saat'in, Türkiye'nin uzay tabanlı zamanlama ve frekans teknolojilerindeki yetkinliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir basamak olduğunun altını çizerek, elde edilecek verilerle, gelecekte uydu sistemleri, haberleşme altyapıları, navigasyon uygulamaları ve bilimsel uzay görevlerinde kullanılabileceği yüksek hassasiyetli atomik saat teknolojilerine yönelik değerli kazanımların sağlanacağını vurguladı.

Türkiye'nin uzay ekosisteminde kendi teknolojilerini geliştirme vizyonunun önemli bir göstergesi olduğu belirtilen bu çalışmada Türkiye uzayda doğrulanmış atomik saat teknolojisine sahip ülkeler arasına katılıyor.