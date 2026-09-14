Türkiye yapay zeka kullanımında üst sıralarda yer alıyor

Alexander Popovskiy, yaptığı değerlendirmede, üretken yapay zekanın tüketicilerin günlük yaşamındaki yerini ve Türkiye pazarının bu alanda sunduğu fırsatları değerlendirdi.

Yapay zeka teknolojilerinin tüketici pazarındaki yaygınlığının tahmin edilenden daha hızlı arttığını belirten Popovskiy, Türkiye'nin bu açıdan en gelişmiş ülkelerden biri olduğunu aktardı.

Yandex verilerini paylaşan Popovskiy, "Türk kullanıcıların yüzde 70'inden fazlası geçen hafta her gün yapay zeka kullandığını belirtiyor. Bu son derece dikkat çekici bir oran. Örneğin bu oran, faaliyet gösterdiğimiz diğer pazar olan Rusya'dakinden çok daha yüksek." dedi.

Popovskiy, kullanıcıların üretken yapay zekayı başlangıçta eğlence, görsel oluşturma veya fotoğrafları hareketlendirme gibi amaçlarla denediğini, zamanla bu teknolojiyi günlük yaşamlarının bir parçası haline getirdiklerini anlattı.

Yandex AI kullanıcılarının uygulamayı internete erişmek ve bilgi aramak amacıyla giderek daha fazla kullandığına işaret eden Popovskiy, yapay zeka uygulamalarının geleneksel internet aramaları ve tarayıcılara alternatif olmaya başladığını ifade etti.

Popovskiy, Türk kullanıcıların yapay zekadan yalnızca karmaşık işlemler için yararlanmadığını vurgulayarak, "Türklerin yapay zekayı haber edinmek veya futbol maçları hakkında bilgi almak gibi günlük ihtiyaçları için de kullandığını görüyoruz. Aslında yapay zekadan, geleneksel ilgi alanlarının tamamında deneyimlerini daha kolay hale getirmek için yararlanıyorlar. Türk kullanıcılar, bir televizyon dizisinin son bölümünde neler olduğunu ve bir sonraki bölümde neler olabileceğini anlamak için bile yapay zeka kullanıyor." diye konuştu.

Popovskiy, tüketici yapay zekası alanındaki en büyük potansiyeli telekomünikasyon sektöründe gördüklerini, bu sektörü bankalar ve diğer finans kuruluşlarının izlediğini söyledi.

Bu sektörlerdeki şirketlerin geniş müşteri tabanına ve ek hizmet sunabilecekleri dijital platformlara sahip olduğuna işaret eden Popovskiy, yapay zekanın müşteri ilişkilerinin geliştirilmesinde sağlayabileceği katkılara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

Müşteriler bu şirketlerden daha fazla hizmet almaya açık. Telekomünikasyon şirketlerinin, bankaların ve diğer finans kuruluşlarının yalnızca daha iyi müşteri desteğinden, yani ön saflardaki müşteri hizmetlerinde yapay zekadan yararlanmaktan değil, müşteri ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla yapay zeka kullanmaktan da fayda sağlayabileceğine inanıyorum. Bu şirketler yalnızca medya, televizyon ve müzik değil, bütünlüklü bir hizmet portföyünün parçası olarak yapay zeka ve sohbet robotlarına erişim de sunarak müşterilerin kendi ekosistemlerine bağlılığını artırabilir.

Popovskiy, Türkiye dahil çeşitli pazarlarda telekomünikasyon şirketleri ve bankalarla beyaz etiketli yapay zeka uygulamaları geliştirilmesine yönelik görüşmeler yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

Yandex Arama ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sedat Öztürk, Türkiye'de yeni teknolojilerin hızlı şekilde benimsendiğine dikkati çekerek, şubatta kullanıma sunulan Yandex AI'ın Türkiye'deki kullanıcı oranının son 2-3 ayda yüzde 75'e yakın arttığını söyledi.

Öztürk, telekomünikasyon uygulamalarında abonelik başlatma veya sonlandırma, paket değiştirme, yurt dışında kullanılabilecek tarifeleri öğrenme ve fatura bilgilerine erişme gibi birçok işlemin yapay zeka entegrasyonuyla daha akıllı hale getirilebileceğini kaydetti.

Türkiye'nin bölgesel bir yapay zeka ve veri merkezi olabilmesi için nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, bu doğrultuda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Türkiye'nin ilk yapay zeka mühendisliği yüksek lisans programını hayata geçirdiklerini anımsattı.

Yapay zeka çalışmalarında yerel entegrasyonların ve yerel dil modellerinin önemine işaret eden Öztürk, bu amaçla Yandex Türkiye'nin TÜBİTAK'la güçlerini birleştirerek "BİLGE" adlı Türkçe büyük dil modeli çalışmasını başlattığına ifade etti.

"Yandex AI for Business" çözümüyle şirketlerin kendi uygulamalarını yapay zeka odaklı geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, aynı zamanda işletmelerin mevcut hizmetlerinin Yandex AI'a veya Yandex teknolojisinin şirketlerin kendi uygulamalarına entegre edilebileceğini söyledi.